In diesem Jahr nimmt das Musikspektakel Night of the Proms in der ausverkauften Tui-Arena sein Motto „Klassik trifft Pop“ sehr wörtlich: Einen einfallsreichen Mix aus Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge und Justin Timberlakes „Cry Me A River“ bringen nicht nur die zusammen knapp 100 Musiker und Sänger des Antwerp Philharmonic Orchestra und des Chors Fine Fleur auf die Bühne – sondern auch fünf Tänzer der Dance Academy Let’s Go Urban. Letztere überbrücken 300 Jahre Musikgeschichte spielend mit kraftvoller Akrobatik und ausgesprochen zeitgenössischen Choreografien.

Die Night of the Proms ist auch in ihrem 26. Jahr ein Gemeinschaftsprojekt, das von Hunderten routinierten Akteuren auf und hinter der Bühne getragen wird, von guten Ensemblemusikern und einzelnen Stars mit großen Namen. Eines verbindet alle, auch die 9000 Besucher: der Wille zur ganz großen Show. Bereits die eigens komponierte Ouvertüre klingt nach Hollywood, nach Effekt und Stimmung. Hier wird sich keiner zurückhalten. Natürlich funktioniert das musikalisch nur in einem berechenbaren Rahmen – zum Beispiel mit den bekanntesten Klängen aus Tschaikowskis „Schwanensee“.

Ganz im Sinne von Orff

Doch bereits bei ebenso populären Kompositionen wie Maurice Ravels „Boléro“ oder Carl Orffs „O Fortuna“ überraschen die Arrangeure mit mutiger Eigenständigkeit, mit modernen Beats im Finale oder einer Mitklatsch-Choreografie, die sich – wohl ganz im Sinne des Musikpädagogen Orff – mit der Komposition aktiv verbindet. Nicht alle Stimmungsbeschleuniger sind ähnlich anspruchsvoll. Zwar ist die Kanadierin Natalie Choquette eine gute Sopranistin. Ihre Musikcomedy hingegen gerät so flach, dass es misslingen muss, sich auf die jeweils instrumentalisierten Stücke einzulassen.

Gemeinsames Schwungholen

Auch Leslie Clio als deutschem Bühnengast kommt die Aufgabe des Aufwärmens zu. Der Soulpop-Sängerin, die vor einigen Jahren mit „I Couldn’t Care Less“ bekannt wurde, gelingt das gemeinsame Schwungholen jedoch ohne unnötige Verrenkungen – sie zeigt, dass auch ein Orchesterarrangement keine Leichtfüßigkeit kosten muss. Später macht Clio ein gute Figur, als sie gemeinsam mit Eric Bazilian und Rob Hyman von der US-Band The Hooters Cindy Laupers Hit „Time After Time“ singt, ernsthaft und kraftvoll. Hyman und Bazilian spielen bewusst nicht nur ihre Hooters-Hymnen wie „ Johnny B.“, mit denen sie sich 1987 auf ewig ins Unterbewusstsein vieler deutscher Fans gebrannt haben, sondern auch Stücke, die sie für andere schufen.

Erinnerungen an die Siebziger

Hyman komponierte „Time After Time“ gemeinsam mit Lauper. Bazilian wiederum schrieb für Joan Osborne den Hit „One Of Us“, den er nun in einer ungewöhnlichen Version präsentiert, mit typischem Hooters-Akkordeon und auf Deutsch – die Übersetzung besorgte einst die Band Erdmöbel. Der Veteran Al McKay weckt beim Publikum Erinnerungen an die Siebzigerjahre, als er Rhythmusgitarrist der Band Earth, Wind and Fire war und mit deren Gründer Maurice White zusammen Songs wie „September“ schrieb. Zur Night of the Proms hat er drei Sänger mitgebracht. Gemeinsam mit Orchester, Chor und Backing-Band entsteht ein satter Retrosound.

Alan Parsons wiederum spielt mit „Eye In The Sky“, „Don’t Answer Me“ und „Games People Play“ Hits aus den Achtzigerjahren, die erstaunlich wenig Wirkung eingebüßt haben und klingen, als wären sie schon immer für eine Show wie die Night of the Proms konzipiert gewesen. Parsons, der als legendärer Toningenieur lange in den Abbey Road Studios arbeitete, war es übrigens auch, der 1976 als 28-Jähriger den Song „Music“ für den damals 27 Jahre alten John Miles produzierte. Die Hymne ist wie in jedem Jahr einer der Höhepunkte der Night of the Proms. Zuvor zeigt Miles aber traditionell sein großes Talent als Covermusiker – diesmal unter anderem sehr mutig mit „Bohemian Rhapsody“ von Queen.

53 Jahre Musikgeschichte

Miles trägt genug eigene Haltung wie auch Respekt für das Original bei. Vor allem hat er ein untrügliches Gespür für das Prinzip der Show, deren legitimer Übervater er immer war. Als zum Abschluss alle Beteiligten gemeinsam für „All You Need Is Love“ auf der Bühne zusammenkommen, hält Miles die versammelten 53 Jahre Musikgeschichte souverän zusammen. Parsons‘ stimmlicher Beitrag geht ein wenig unter. Vielmehr steht der Gast, der sich 1969 beim allerletzten Konzert der Beatles auf dem Dach der Abbey Road Studios um die Tontechnik kümmerte, symbolisch für etwas anderes: für das Zustandekommen großartiger musikalischer Momente.

Von Thomas Kaestle