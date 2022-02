Hannover

Historiker müssen mit der Zeit gehen. Und mit ihnen auch die Historikerdarsteller. Niklas Marian Müller jedenfalls trägt einen grauen Hoodie, eine schlammfarbene Lederjacke mit Schulterverzierungen und eine Frisur wie ein Rock’n’Roller. So sitzt er am einem Schreibtisch neben einer grünglasigen Leselampe und spricht über König Ludwig den Zweiten, den Erfinder Nikolas Tesla oder den Computerkonstrukteur Konrad Zuse.

Niklas Marian Müller, 24 Jahre alt und Schauspielstudent im dritten Semester in Hannover, ist Moderator der Reihe „Der Geschichte auf der Spur“, im deutschen „History Channel“. Die Reihe mit fünf jeweils achtminütigen Filmen startet am Montag, 14. Februar in dem Spartensender und auch auf dessen Streaming-Ableger „History Play“.

Niklas Marian Mueller präsentiert „Der Geschichte auf der Spur“ im „History Channel“ Quelle: Gert Krautbauer

„Ich bin Niklas Marian Müller und begebe mich auf die Spur spannender Ereignisse der Geschichte“ sagt Niklas Marian Müller zu Beginn jeder Folge. Und das tut er dann auch. Unterlegt mit dräuenden Klängen spricht er über den Tod von König Ludwig, über die Rechenkraft des Computers von Konrad Zuse und über die erste Fotografie, die in einer Schutzatmosphäre aus Edelgas aufbewahrt wird. In solchen Formaten spielt das Anekdotische eine ebenso wichtige Rolle wie das Raunende.

Niklas Marian Müller akzentuiert die historischen Miniaturen alle recht gekonnt. Er spricht sehr klar, sehr konsonantenbewusst, mit einem kaum hörbaren bayrischen Akzent. Manchmal legt er seine Stirn in Falten, manchmal kneift er die Augen zusammen und manchmal deutet er einen Seufzer an. Bei wichtigen Sätzen piekst er mit dem Kugelschreiber, den er fast immer in der Hand hält, ein Loch in die Luft. Es gibt hier viele wichtige Sätze. Seine Schauspiellehrer in Hannover könnten ihm vielleicht einen Hang zu Übertreibungen attestieren, aber für das Format ist das alles schon recht angemessen.

Niklas Marian Müller hat 2020 an der Schauspielschule Hannover angefangen. Eine seiner Vorsprechrollen war Shakespeares Romeo, eine andere Kim Jong-un in „Das Knurren der Milchstraße“ des Berliner Autors Bonn Park. Fünf Semester hat er noch vor sich. Ob’s für ihn eher Richtung Film oder eher Richtung Theater geht, weiß er jetzt noch nicht; aber er weiß, dass ihm die Arbeit vor der Kamera eine Menge Spaß macht. „Ich fühle mich da superwohl“, sagt er. Gedreht wurden die fünf Folgen in einer alten Fabrikhalle in München Schwabing – zwei Tage nur hat es gedauert, dann war alles im Kasten. Den Hoodie hat er von der Produktionsfirma bekommen, die Lederjacke gehört ihm selbst.

Von Ronald Meyer-Arlt