Hannover

„Endlich können wir es mal auf die Straße bringen“, sagt Nils Wülker und grinst. Die Freude darüber, sein fünftes Studioalbum „Go“ nun auch live vor Publikum zeigen zu können, ist ihm deutlich anzusehen. Das ging wegen Corona lange nicht. Konzeptioniert wurden die Stücke fast alle bereits vor der Pandemie. Es ist das dritte Teilstück einer Trilogie, die vor sechs Jahren begann, und in der der Jazztrompeter Genregrenzen bewusst überschreitet und neue Möglichkeiten auslotet. 2015 ging es mit „Up“ um Pop, zwei Jahre später mit „On“ um Hip Hop. „Go“ ist nun eine Exkursion in die geschmeidige Elektronik.

Im Jazz-Club balanciert der 44-Jährige gekonnt Melodien aus, die sich immer wieder in breiten, geloopten Klangteppichen auflösen, um wieder mit ruhiger Selbstverständlichkeit von der Trompete eingefangen zu werden. Wülker spielt meist die Lead-Stimme, gliedert sich aber zugleich in den Klangraum seiner dreiköpfigen Band ein. Seine Musik ist durchdacht bis ins Letzte, driftet aber nichts ins Verkopfte ab, sondern bleibt gefühlvoll.

Besonders stark ist die pulsierende Elektro-Groove-Nummer „Highline“ mit dem amerikanischen Musiker Theo Crocker. „Es war der Anfang der Pandemie und ich hab so durch Instagram gescrollt und plötzlichen einen Post von Crocker gesehen“, sagt Wülker. „Nutze diese Zeiten. Es gab nie genug und jetzt gibt es Zeit im Überfluss, bleib leidenschaftlich, bleib positiv“, war Crockers Botschaft. Wülker schrieb ihn kurzerhand an, ob er nicht Lust auf ein gemeinsames Stück hätte.

Im Zug zum Stück

Crocker hatte Lust und so entstand „Highline“, Wülkers erste Zusammenarbeit mit einem anderen Trompeter. „Absolut coronakonform, mit reichlich social distancing“, sagt Wülker. „Ich war in München, er in den USA. Da waren nicht nur eineinhalb Meter – der ganze Atlantik war zwischen uns.“

Auch „Seat 47“, das er im Zug auf dem Rückweg von einem Festival schrieb, wie er im Jazz-Club erzählt, überzeugt mit groovender Bassline und leichtfüßigen Trompetenmelodien. „Es war eine sehr lange Zugfahrt durchs verregnete Sauerland bis nach München“, sagt Wülker. „Als ich da war stand das Grundgerüst.“ Passend dazu hat er den Song nach seiner ICE-Sitzplatznummer benannt: Sitz 47.

Von Kira von der Brelie