Hannover

Hohe Klangkultur in der Marktkirche: Der Norddeutsche Figuralchor hat zu einem Adventskonzert geladen und zusammen mit den Instrumentalisten von Musica Alta Ripa einen Abend gestaltet, der deutlich über das Prädikat „besinnlich“ hinausging. Leider war es ein Konzert vor vergleichsweise spärlich gefüllten Sitzreihen – die pandemiebedingte Vorsicht beim Besuch von Kulturveranstaltungen machte sich wohl auch hier bemerkbar.

Das reine Händel-Programm kombinierte dramaturgisch geschickt die „Coronation Anthems“ mit Chören aus dem „Messiah“ und der Ouvertüre zum „Occasional Oratorio“. Bei den Instrumentalisten waren zu Beginn leichte Unsicherheiten zu hören, sie brauchten ein paar Takte zum Warmspielen und verloren mittendrin kurzfristig die Stringenz. Letztlich überwog aber das souverän vorgetragene Spektrum von verschiedenen Klangfarben und Gefühlen – stets aufmerksam angeleitet von Dirigent Jörg Straube.

Schöne Ausgewogenheit

Der Chor, der in diesem Corona-Jahr sein 40-jähriges Bestehen kaum feiern konnte, kam erstmals bei „Zadok the Priest“ zum Einsatz und überzeugte ab dem ersten Ton. Schnell kam die schöne Ausgewogenheit der Frauen- und Männerstimmen zur Geltung, und in der Folge zeigte sich eine große Flexibilität und klangliche Bandbreite.

Dies besonders bei den „Coronation Anthems“, die unterschiedliche Schwerpunkte aufwiesen: Das Stück „Zadok“ klang wuchtig aufgeladen, „Let thy hand be strengthened“ hatte mit eingängigen Passagen im ersten Teil fast einen Hitcharakter. „The King shall rejoice“ brachte bewegt-majestätische Anflüge ohne aufdringliches Pathos ins Spiel, „My heart is inditing“ besonders elegische Momente.

Bei den „Messiah“-Chören stach „For unto us a child is born“ mit seiner beseelten Leichtigkeit hervor, bis zum Abschluss das berühmte „Halleluja“ erklang. Dabei erwies sich, dass man auch dieses so oft gehörte Werk ohne alle Abnutzungserscheinungen interpretieren kann. Das traf auch auf die Zugabe zu: Eine derart fein ausbalancierte Version von „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ hört man äußerst selten.

Von Jörg Worat