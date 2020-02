Hannover

Der Film „Systemsprenger“ sprengt Grenzen. Kein anderer Film, der von der Filmförderungsgesellschaft Nordmedia unterstützt wurde, hat so viele Preise erhalten. Mit 31 Preisen ist „Systemsprenger“, Nora Fingscheidts Film über ein verhaltensauffälliges Mädchen, bisher ausgezeichnet worden – das ist ein Rekord. Der Film kam nicht nur bei Jurys und Kritikern hervorragend an, sondern auch bei den Kinobesuchern. Beim traditionellen Nordmedia-Empfang auf der Berlinale, die am Donnerstag, 20. Februar, beginnt, wird es deshalb eine „Scheck is Back“-Aktion geben: Die Produktionsfirma zahlt die 70.000 Euro, mit der Nordmedia den Film gefördert hat, zurück. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht, schließlich erweisen sich nicht alle Filme als systemsprengend an der Kinokasse.

Erfreulicher „Regionaleffekt“

Im vergangenen Jahr hat Nordmedia 240 Projekte mit insgesamt 10,5 Millionen Euro gefördert. Ein Ziel der Filmförderung ist es auch, die regionale Wirtschaft in Niedersachsen und Bremen zu stärken. Diesen „Regionaleffekt“ gibt Thomas Schäffer, Geschäftsführer der Nordmedia, mit „187 Prozent“ an, das heißt, von jedem Euro, der für die Filmförderung investiert wird, sollen 1,87 Euro in die Region zurückfließen.

Dabei spielen nicht nur Aufnahmen an Drehorten in Niedersachsen und Bremen eine Rolle, zunehmend gewinnt auch die Bearbeitung von Filmen, bei denen die Dreharbeiten abgeschlossen sind, an Bedeutung. Die digitale Postproduktion des Films „ Lindenberg! Mach dein Ding“ etwa hat eine Firma aus Hannover übernommen.

Acht Filme auf der Berlinale

Auf der Berlinale werden in verschiedenen Festivalsektionen acht Produktionen zu sehen sein, die von der Nordmedia gefördert worden sind, darunter „Futur Drei“, ein Film über eine Dreiecksbeziehung und das Erwachsenwerden eines Einwanderersohnes in Deutschland von Faraz Shariat, der Thriller „Schlaf“ von Michael Venus, in dem Sandra Hüller die Hauptrolle spielt, und der Dokumentarfilm „Lovemobil“, in dem sich Elke Lehrenkrauss mit der Prostitution an niedersächsischen Landstraßen auseinandersetzt. „Lovemobil“ kommt am 5. März ins Kino, die Filmpremiere findet am 2. März in Hannover statt.

Zunehmend wichtig wird für Nordmedia die Förderung von Serien. Schließlich eröffnen Streamingportale hier gerade einen neuen Markt. Das Fördervolumen von Nordmedia lässt allerdings nicht jede Förderung zu, die wünschenswert wäre. Geschäftsführer Thomas Schäffer sagt, dass sich Nordmedia im Ranking der Filmförderungsgesellschaften früher „im unteren Drittel“ befunden habe. Da die anderen Länder ihre Filmförderung aufgestockt hätten, bilde Nordmedia derzeit zusammen mit Hessen das Schlusslicht.

