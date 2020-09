Hannover

Es könnte so lauschig sein im Hinterhof der Eleonorenstraße 18 in Linden-Mitte. Als es dunkel wird, sind die Räume der Grundschule und der Tierarztpraxis im Gebäude längst verlassen. Zwar ist aufgrund der Pandemie auch der kleine, weit über Hannover hinaus bekannte Musikklub im Keller noch immer geschlossen – das engagierte Team von Feinkost Lampe ist jedoch längst damit beschäftigt, dem drohenden finanziellen Untergang neue Ideen entgegenzusetzen.

Das doppelte Hofkonzert mit den Musikern Nova Huta und Neoangin wird jedoch in diesem Jahr das einzige bleiben – für dieses Format ist es zu spät. Als die 100 Besucher die Veranstaltung nach zwei Stunden verlassen, sind es gerade noch 12 Grad. Der Open-Air-Sommer ist vorbei. Dabei hat sich der Charme des Wohnzimmerkellers eigentlich ganz gut nach draußen übertragen, zwei Stehlampen bringen ein wenig Licht auf die Bühne, die Stimmung ist gelöst.

Bekannt für musikalisch Unentdecktes

Zwei Stehlampen bringen ein wenig Licht auf die Bühne. Neoangin beim Hofkonzert. Quelle: Samantha Franson

Feinkost Lampe ist bekannt für musikalisch Unentdecktes, Abseitiges und Grenzüberschreitendes – und für ein großes, internationales Netzwerk. In Zeiten von Reisebeschränkungen und abgesagten Tourneen spielen nun zwar zwei Musiker aus Hamburg und Berlin, die ihr gemeinsames zwanzigjähriges Bühnenjubiläum feiern. Die übrigen Kriterien erfüllen sie jedoch problemlos.

Nova Huta ist das „Casiopop-Projekt“ von Günther Reznicek, der als Klangbastler auch die Hörspielszene bereichert und sich in beiden Genres von der konkreten Musik inspirieren lässt. Vermeintliches Rauschen und Störgeräusche steigern sich zu vertrackten Beats und betörenden Melodien, dazu singt Reznicek eher launig. Er agiert irgendwo zwischen Alleinunterhalter, Neuer Deutscher Welle, Minimal Music, DIY-Elektropop, Chanson, Dancefloor und Dada. Mal klingt das wie die Soundkulisse eines sehr komplexen Computerspiels aus den Achtzigerjahren, mal wie Varieté aus den vergangenen Zwanzigerjahren und mal wie ein postmodernes Puzzle aus den heutigen.

„Party For One“

Als Rezniceks alter Freund Neoangin die Bühne betritt, schwanken die Stehlampen bereits im kalten Wind, eine geht immer wieder aus. Hinter dem Pseudonym des Musikers steckt der Pop-Art-Künstler Jim Avignon, vor allem in der Berliner Techno-Szene bekannt geworden als Maler und Illustrator. Auch sein Sound kommt in programmierten Happen aus dem Keyboard – simpel und verstiegen zugleich, immer aber effektiv. Der jaulende und quäkende Lo-Fi-Elektrogroove reißt erste Gäste von den Stühlen.

„Party For One“ heißt einer von Avignons neuen Corona-Songs – und tatsächlich lässt sich dazu hervorragend im Stehen tanzen. Mit Rembrandt-Pappmaske singt er ein Stück über die Petersburger-Hängung und bringt seine Musik im Text auf den Punkt: „Oben und unten und links und rechts und irgendwie dazwischen.“ Mit ihren Zugaben reißen die beiden Musiker endgültig alle mit. Das gemeinsame Quietschen und Grooven, Gniedeln und Wuppern verwandelt den kalten Hof doch noch für kurze Zeit in einen Club.

Im Herbst sind die Macher von Feinkost Lampe mit einem vom Kulturbüro geförderten Programm in der Markuskirche zu Gast. Langfristig wird es ihnen aber gelingen müssen, ihren kuscheligen Keller neu zu erfinden. Er würde fehlen unter der Grundschule und der Tierarztpraxis.

Im Rahmen der Kunstfestspiele Herrenhausen präsentiert Feinkost Lampe im Spiegelzelt einige Konzerte: John Metcalfe am Mittwoch, 30. September, um 21 Uhr, Hans Unstern am Sonnabend, 3. Oktober, um 21 Uhr, Hayden Thorpe am Sonntag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr und The Ohohohs am Mittwoch, 7. Oktober, um 21 Uhr.

Von Thomas Kaestle