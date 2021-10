Nürnberg

Die Städte Hannover und Nürnberg teilen sich nicht nur einen knapp verpassten Titel als Europäische Kulturhauptstadt 2025 – sie blicken auch beide auf Großprojekte für Kunst im öffentlichen Raum zurück, die gerade ihr 50. Jubiläum feiern. Das hannoversche „Experiment Straßenkunst“ begann bereits 1970 und dauerte bis 1974, es jährt sich also noch eine Weile. Das Nürnberger „Symposion Urbanum“ hingegen fand einmalig im Jahr 1971 statt. In Hannover wurde der Geburtstag Ende August 2020 pandemiebedingt zunächst nur digital mit Grußworten begangen. Nürnberg veranstaltet aktuell ein umfangreiches Programm mit zwei Ausstellungen, zahlreichen Vermittlungsprojekten und einer Fachtagung.

Während das „Experiment Straßenkunst“ in Hannover zunächst gut ankam, weil es auf Stadtmarketing und Kunst zum Anfassen setzte, auf Event und Spektakel, stieß das „Symposion Urbanum“ in Nürnberg eher auf Unverständnis bei der Nürnberger Bevölkerung. „Damals ging es eher um eine abstrakte Reaktion auf Räume“, sagt Simone Schimpf, die Direktorin des Neuen Museums Nürnberg. Dabei hätte es sich bereits vor 50 Jahren auch angeboten, auf die wechselhafte Geschichte der Stadt einzugehen, ergänzt sie. Inzwischen hat die Kunst des Gedenkens, aber auch die des kritischen Erinnerns, neue Formate jenseits klassischer Denk- und Mahnmale erschlossen.

„Das Recht auf Erinnern“

Entsprechend heißt die Konferenz, die auch ortsungebunden im Internet verfolgt werden kann, „Das Recht auf Erinnern und die Realität der Städte“ und führt den Diskurs um Kunst im öffentlichen Raum in mehrfacher Hinsicht auf ungewöhnliche Weise. In Nürnberg ist das Thema Kunst im öffentlichen Raum im Planungs- und Baureferat angesiedelt, der interdisziplinäre Beirat für Bildende Kunst wird dort von einem Geschäftsführer betreut. „Wir begreifen Kunst als integralen Bestandteil der Stadtentwicklung“, sagt Planungs- und Baureferent Daniel Ulrich. Das bedeute in einer wachsenden Stadt, auch die Frage nach Erinnerungskultur immer wieder neu zu stellen.

Ulrich hat dafür Jörg Heiser eingeladen, die Veranstaltung für ihn unabhängig zu planen und zu moderieren. Der ist zurzeit Dekan der Fakultät Bildende Kunst an der Universität der Künste in Berlin und hält sich mit seinem kritischen Außenblick nicht zurück. Nürnberg verfüge nicht nur über prominente Stätten des Nationalsozialismus, es sei auch die Stadt, in der die neonazistische Terrorvereinigung NSU bereits im Jahr 1999 zuerst und danach am meisten gewütet habe. Vier Tatorte verteilen sich im Stadtgebiet. „Eine Stadtgesellschaft muss sich immer wieder erneut solchen Abgründen stellen“, sagt Heiser.

Was ist eine angemessene Erinnerungskultur?

Er hat eine ganze Reihe von Künstlern, Aktivisten und Wissenschaftlern eingeladen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen: Was ist eine angemessene Erinnerungskultur? Wie kann sie die Gegenwart mitdenken, Gemeinsamkeiten herstellen, Empathie ermöglichen, Sprachlosigkeit überwinden? Wie kann sie Betroffenen auf Augenhöhe begegnen, strukturellen Rassismus vermeiden und Hintergründe sichtbar machen, statt sie hinter Imagepolitik zu verbergen? Heiser fordert, das Auseinanderdividieren der Gesellschaft zu bekämpfen – „jedoch nicht durch Begegnungskitsch und Ringelreihen, sondern durch Arbeit an der Differenz.“ „Das Nichtstun, das ,Ach, lieber nicht‘ kann und darf kein Ausweg sein“, fordert Heiser seine Auftraggeber heraus.

Steinernes Zeugnis: Die Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Quelle: Timm Schamberger/dpa

In Nürnberg bleibt abzuwarten, ob der kritische Diskurs eine Umsetzung in neuen künstlerischen Formen des Gedenkens und Erinnerns finden wird. Zunächst hat die Stadt aber begriffen, womit viele andere sich schwer tun: Aufrichtige Bereitschaft zur Selbstkritik bedeutet Imagegewinn, nicht -verlust. Angst und Zögern hingegen führen ins Mittelmaß. Mut zum Risiko führt zu Projekten, die eine Stadt prägen. Hannover wagte vor 50 Jahren einen mehrjährigen offenen Diskurs, einen großen Aufschlag, ohne zu wissen, was danach kommen würde.

Jetzt steckt Hannover noch im Konjunktiv seiner Kulturhauptstadtbewerbung, die vieles zur Debatte gestellt hat. Vor knapp zwei Wochen haben Akteure aus allen freien Kulturszenen einen gemeinsamen Verein gegründet, um die gewonnene Energie der vergangenen Jahre weiternutzen zu können. Schritt für Schritt stellt die Kulturverwaltung Weichen für eine Umsetzung des Kulturentwicklungsplans, in dem die Kunst im öffentlichen Raum immerhin über ein eigenes Kapitel verfügt. Jetzt gilt es, nicht in der Anlaufbewegung zu erstarren.

Der Autor verfasste 2008 das Gutachten zur Kunst in Hannovers Stadtraum, zählt zu den Gründungsmitgliedern des hannoverschen Beirats für Kunst im öffentlichen Raum und leitet mit zwei Kolleginnen das städtische Vermittlungsprogramm „Kunst umgehen“ (www.kunst-umgehen.digital).

