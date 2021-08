Ilten

Pandemiezeiten sind keine guten Zeiten für Festivals: Das Snntg-Festival in Wehmingen ist ebenso zum zweiten Mal abgesagt worden wie die Lehrter Veranstaltungen Bluesfestival, Rocknacht, Fuchsbau und Zytanien. In dieser ganzen Tristesse ist am Wochenende in Ilten allerdings ein Kontrastprogramm abgelaufen – und das auch noch als Premiere. Im Süden des Dorfes, auf einem gemähten Acker an einer markanten, 200 Jahre alten Eiche, fand über drei Tage das Oakhill-Festival statt. Das hatten vier junge Leute mitten in Zeiten von Kontaktbeschränkungen aus dem Boden gestampft.

„Dazu muss man schon ein bisschen verrückt sein“, meinte Mitveranstalter Fabian Schickedanz. Ob er dabei ironisch lächelte, konnte man hinter der FFP2-Maske nicht sehen. Gesichtsmasken gehörten zum Festival ebenso dazu wie ein 3G-Gesundheitskonzept (geimpft, genesen, getestet). Vor dem Einlass musste jeder, der noch nicht vollständig geimpft oder genesen war, sich einem Corona-Test unterziehen. Fündig wurden die Tester dabei aber nicht. „Bisher hatten wir noch keinen einziges positives Resultat dabei“, sagte am Sonnabendabend Niklas Thiele, der am Tresen die Ergebnisse austeilte.

Niklas Thiele gibt die Ergebnisse des Corona-Tests an die Besucher aus. Quelle: Michael Schütz

1800 Besucher an drei Tagen

Dass Schickedanz und seine Mitveranstalter Julian Rathmann, Philip Moraes und David Luttermann das Festival wegen der derzeitig wieder steigenden Inzidenzzahlen noch absagen hätten müssen, war ihnen nicht in den Sinn gekommen. „Da wollten wir einfach nicht dran denken“, sagte der Hannoveraner Schickedanz, der in Ilten aufgewachsen ist. Und bei rund 1800 Besuchern an den drei Tagen geht das Quartett auch davon aus, dass Oakhill zu einer jährlichen Einrichtung wird.

Mitveranstalter David Luttermann (links) steht auch als DJ Störstrom auf der Bühne, begleitet von Moderator Christos Fotiadis. Quelle: Michael Schütz

Die Stimmung unter den Feiernden war zum Teil ausgelassen, besonders am Sonnabend, dem Technotag, an dem Gruppen bis zu acht Personen an Inseln mit viel Abstand auf dem Gelände verteilt waren.

Clubgefühle kämen zwar nicht auf, sagte der 25-jährige Henrick aus Hannover. „Aber das war auch nicht das Ziel.“ Er und seine Gruppe sahen es als Ersatz für die ausgefallenen Festivals. „Wir gehen sonst immer auf das Deichbrand-Festival.“ Statt in den Kreis Cuxhaven hatten sie sich nun mit dem Bus aus Hannover nach Ilten aufgemacht, um hier zu feiern. „In Clubs würde ich zurzeit sowieso nicht gehen“, meinte Henrick. „So dicht mit anderen Leuten zusammen in einem geschlossenen Raum wäre seltsam“, meldete er Bedenken an, obwohl er vollständig geimpft ist.

Sicherheit der Großeltern geht vor

Aus Sehnde hatten sich Thilo und Marlo Toboldt mit ihren Handball-Freunden vom TVE auf den Weg gemacht – stilecht mit Partyhüten, Hawaiihemden und aufblasbaren Partybäumen. Auch sie haben die Clubs in den vergangenen Wochen gemieden, obwohl sie kurzzeitig offen hatten. „Die Sicherheit geht vor“, meinte Thilo. „Wir wollen unsere Großeltern nicht gefährden.“

Ausgelassene Techno-Stimmung herrscht bei den Handballern des TVE Sehnde. Quelle: Michael Schütz

Das Publikum am Techno-Sonnabend war – entgegen so mancher Erwartung – durchaus gemischt. Nicht weit von den Toboldts entfernt saß ein Iltener Freundeskreis, dessen Alter von 22 bis 62 reichte. „Techno mögen wir“, meinte Achim Kirst, mit 62 Jahren der Senior der Gruppe. „Und wir hatten in den letzten Jahren kein Schützenfest.“ Oakhill sei ein guter Ersatz.

Achim und Sonja Kirst (vorn) nehmen mit ihrer Gruppe das Festival als Ersatz für das ausgefallene Schützenfest. Quelle: Michael Schütz

Erster Auftritt seit zwei Jahren

Auch auf der Bühne gab es Glücksgefühle. „Wir haben eine freudige Erwartung“, sagten Christian Klinckwort und Philipp Polley, die gemeinsam das DJ-Duo Adaptiv bilden. „Das ist das erste Konzert vor richtigen Leuten seit zwei Jahren“, freuten sich die beiden Hannoveraner.

Backstage freut sich das DJ-Duo Philipp Polley und Christian Klinckwort alias Adaptiv auf das erste Konzert vor Live-Publikum seit zwei Jahren. Quelle: Michael Schütz

In den vergangenen Monaten hätten sie viele Livestreams im Internet gemacht und seien tatsächlich auch mal bei einem Autokonzert aufgetreten. „Aber da sieht man nur Scheiben und Scheinwerfer“, meinte Polley. „Wenn man die Menschen vor der Bühne sieht, ist das Feedback ein ganz anderes.“

Am Freitagabend hatte bereits die Partyband Bäm mit einem Mix aus R’n’B, Hip-Hop, Dance, Soul und Rock für Stimmung gesorgt. Heute geht von 16 bis 22 Uhr der letzte Tag des Festivals über die Bühne. Die DJs Curlyz, Jan Dee und Hardy sorgen für elektronische Musik, nach eigenen Angaben „cool und chillig im Ibiza-Style“. Ausklingen wird das Festival mit einem Live-Show-Act. Das Duo Trommellichter lässt dabei elektronische Klänge mit analogen Drumgrooves und hypnotischer Illumination verschmelzen.

