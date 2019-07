Hannover

Das war schlecht geplant: Das Stahlobjekt „Hellebardier ( Guadeloupe)“ von Alexander Calder gegenüber dem Sprengel Museum hatte die Stadt einrüsten lassen, bevor die Details seines neuen Anstrichs mit der Calder-Foundation geklärt waren. Dass das Gerüst nun ohne Restaurierung der Kunst wieder abgebaut wurde, ist ärgerlich – nicht zuletzt, weil mit den 14.000 Euro, die das bislang gekostet hat, bereits eine kleine neue künstlerische Arbeit für den Stadtraum hätte finanziert werden können. Dass das Calder-Rot einer dringenden Auffrischung bedarf, ist unbestritten. Aber die Calder-Foundation kann nicht umgangen werden. Veränderungen an Werken im öffentlichen Raum unterliegen dem Urheberrecht und müssen nach dem Tod des Künstlers noch 70 Jahre lang mit dessen Erben oder deren Vertretern abgestimmt werden müssen – das wusste eigentlich auch die Stadtverwaltung.

Probleme beim Maschseefest befürchtet

Nun allerdings haben die Behörden andere Bedenken. Sie befürchten, dass Betrunkene während des Maschseefests das Gerüst erklimmen könnten, und ließen es daher bis auf Weiteres abbauen. Eine Vorsichtsmaßnahme, die plausibel erscheint. Dennoch hätte der Schutz durch das Gerüst dem „Hellebardier“ gerade zu dieser Zeit gut getan. Jahr für Jahr kommen Buden, Stromverteiler, Absperrgitter und Mülleimer bei der Party am See der Kunst so nahe, dass sich manch einer, der für ihre Unversehrtheit zuständig ist, eine Sicherheitszone wünschen würde. Grundsätzlich jedoch muss Kunst den Stadtraum aushalten, dem sie ausgesetzt ist. Sie dabei über die Jahre und Jahrzehnte so zu pflegen, dass sie Wert und Wirkung behält, ist eine Herausforderung.

Witterung, Vandalismus, Unfälle und Schadstoffe setzen der Kunst im öffentlichen Raum zu. Anders als im klimatisierten und bewachten Schutzraum des Museums sind Kunstwerke unter freiem Himmel stark durch äußere Einflüsse belastet – sei es durch Dellen, Graffiti, Farbverlust, Rost oder Materialermüdung. Die Halbwertszeiten künstlerischen Materials sind im Außenraum daher meist deutlich kürzer. Für den Zustand der Kunst und ihre unverminderte Wahrnehmbarkeit wiederum ist der Eigentümer verantwortlich.

Seit der Jahrtausendwende wächst in deutschen Städten denn auch das Bewusstsein dafür, dass Kunst im öffentlichen Raum nicht einfach so existieren kann, sondern fortwährender Pflege bedarf. Auch in Hannover hat sich seit dem Gutachten einer Expertenkommission im April 2008 vieles zum Besseren entwickelt.

Alle fünf Jahre eine Schutzschicht

Heute existiert ein regelmäßiges Budget für Reinigungen und Restaurierungen, eine eigene Stelle im Kulturbüro wurde für deren Koordination geschaffen. Inzwischen lautet der Grundsatz, Verschmutzungen an der Kunst so schnell wie möglich zu entfernen und Schäden möglichst bald zu reparieren, um Kosten und Aufwand langfristig gering zu halten. Viele Objekte erhalten alle fünf Jahre eine Schutzschicht, die sich leicht wieder entfernen lässt – zusammen mit darauf gesprühten Graffiti. Über die Reinigung hinaus bedürfen einige Arbeiten auch der Wartung: Die Leuchtstoffröhren etwa, die für Joseph Kosuths „Leibniz Located“ am Hohen Ufer ein Zitat buchstabieren, wurden vor wenigen Wochen neu befüllt, um ein regelmäßig intensives Licht zu garantieren.

„Kopf-Stein-Pflaster“ von Timm Ulrichs am Schiffgraben. Quelle: Katrin Kutter

Bei manchen Werken haben die Künstler selbst vorgesorgt. Für die Installation „Kopf-Stein-Pflaster“ von Timm Ulrichs am Schiffgraben liegen Betonköpfe als Ersatz für beschädigte bereit, die Windsäcke des „Aegidienwalds“ von Dominik Geilker und Stefanie Schmoll auf dem Aegidientorplatz lassen sich ebenfalls rasch auswechseln, wenn sie zu sehr ausbleichen. In anderen Fällen hilft am Ende nur ein Standortwechsel. Stephan Balkenhols Holzskulptur „Mann mit weißem Hemd und schwarzer Hose“ neben der Bundesbankfiliale am Georgsplatz wurde einige Winter lang durch eine Kiste mit Plexiglasscheibe geschützt, bevor sie 2018 endgültig in den Innenraum versetzt wurde. Sein künstlerischer Bruder, Balkenhols „Mann mit Hirsch“ auf der Schillerstraße, hat diese Probleme nicht – er ist aus Bronze.

„Figur 1. September“ von Horst Antes vor dem Sprengel Museum. Quelle: Katrin Kutter

Die „Figur 1. September“ von Horst Antes, die heute vor dem Sprengel Museum steht, musste 1983 ihren ursprünglichen Standort an der Ecke Kramer- und Knochenhauerstraße verlassen, da ihre empfindliche Aluminiumlegierung unter anderem dem Hundeurin in der Fußgängerzone nicht standhielt. Und Erich Hausers Plastik „ Stahl 68“, die lange vor dem Heizkraftwerk in Linden unter Plakaten, Aufklebern und Tags fast ganz verschwunden war, erhält wohl bald eine neue Wirkungsstätte in Bemerode.

Vor allem Objekte, die zwischen 1970 und 1974 im Zuge des Straßenkunstprogramms – dem Hannover bis heute seine hohe Dichte an Kunst in der Innenstadt verdankt – den Weg in den Stadtraum fanden, fordern Verwaltung und Restauratoren immer wieder heraus. Oft wurde in den Siebzigerjahren mit neuen Materialien experimentiert – nicht unbedingt verbunden mit einem künstlerischen Blick auf deren Dauerhaftigkeit. Sanford Wurmfelds Skulptur „Diamant II“ aus dem Jahr 1972 zum Beispiel wird bereits seit sechs Jahren von vielen an seinem Aufstellungsort in der Karmarschstraße, zwischen Markthalle und Sparkasse, vermisst.

Die Frage nach Original und Aura

Der auf einer Spitze stehende Würfel mit durchsichtigen, farbigen Plexiglasscheiben hatte sich zuletzt weitgehend aufgelöst. Seither versucht die Verwaltung, gemeinsam mit dem Künstler und dessen Sohn Lösungen für eine Neufassung zu finden, welche die ursprüngliche Intensität der durchgefärbten Plexiglasplatten erreicht, die so nicht mehr hergestellt werden können. Eine Lösung steht kurz bevor: Die ursprünglichen Effekte sollen simuliert werden, indem die Platten mit Siebdruck gefärbt werden. Möglicherweise erhält der neue „Diamant“ sogar einen leicht veränderten Titel, da er sich zwar noch das Konzept mit dem Original teilt, nicht aber das Material.

Zur Galerie Die Objekte und Skultpturen unter freiem Himmel sind besonderen Belastungen ausgesetzt.

Die Frage nach Original und Aura stellt sich nach umfassenden Restaurierungen immer wieder. Auch die „Nanas“ von Niki De Saint Phalle, 1974 skandalträchtiger Höhe- und Endpunkt des Straßenkunstprogramms, wurden in 2004 und 2005 mit neuen Innenskeletten aus Edelstahl versehen, weil die alten rosteten. Außerdem wurden ihre Kunststoffhüllen abgeschliffen und vollständig neu bemalt – „in höchstmöglicher Nachführung der originalen Farbflächen“, versichert die ausführende Firma Hahlbrock aus Wunstorf in ihrer Dokumentation. Seither sind die Kunststoffexperten alle zwei Jahre für die Reinigung und die Nachbemalung jeweils einer der drei Figuren zuständig.

Als Replik gelten die „Nanas“ trotz des weitgehenden Austauschs von Originalbestandteilen nicht. Vielmehr hat sich ihr Wert in den vergangenen Jahrzehnten von einst 150.000 D-Mark auf geschätzte 3,5 Millionen Euro gesteigert. Da erscheint der Preis von 320.000 Euro für eine einmalige Grundsanierung durchaus angemessen.

Neuer Lack wird akzeptiert

Wenn im Sinne der ursprünglichen künstlerischen Herangehensweise restauriert wird, kann dies auch neue Spielräume mit sich bringen. Als im Jahr 2015 bei Hans Uhlmanns „Stahlplastik 1965“ vor dem Parkhaus in der Schmiedestraße die Patina neu aufgetragen werden musste, wurde der Denkmalschutz einbezogen, weil Uhlmann 1966 auch die korrespondierende Fassade des denkmalgeschützten Parkhauses mit konzipiert hatte. Den Vorschlag, einen Lack zu finden, der dem ursprünglichen möglichst genau entspricht, lehnte Hans-Joachim Uhlmann ab, der Sohn des 1975 verstorbenen Künstlers. Sein Vater habe ohnehin immer nach jener Farbdose gegriffen, die eben gerade am nächsten stand – da sei es doch viel sinnvoller, einen ähnlichen Lack zu verwenden, der aber moderner und dauerhafter sei. So wurde es dann gemacht.

Die „Drehbaren Schrauben" von Hawoli. Quelle: Katrin Kutter

Manche Künstler legen auch gar keinen Wert auf die Ewigkeit: Hawoli installierte seine „Drehbaren Schrauben“ 1971 auf dem Georgsplatz. Ihr Material ähnelt dem der Nanas, ist aber noch gut erhalten. Für den Fall, dass es eines Tages ersetzt werden müsste, schlug Hawoli in einem Künstlergespräch vor, die Arbeit lieber zu entfernen. Sie habe dann ihre Schuldigkeit getan – er habe vor fast 50 Jahren nicht einmal darüber nachgedacht, dass seine Objekte im Jahr 2019 noch existieren könnten.

HAZ-Mitarbeiter Thomas Kaestle ist Autor des Gutachtens zur Kunst im Stadtraum Hannovers, das im April 2008 erschien. Er ist Mitglied des 2017 gegründeten Expertenbeirats für Kunst im öffentlichen Raum der Landeshauptstadt und betreut gemeinsam mit den Künstlerinnen Anna Grunemann und Christiane Oppermann das Vermittlungsprogramm „Kunst umgehen“ des Kulturbüros.

Von Thomas Kaestle