Wolfsburg

Beim Anblick des Skeletts eines etwa 200 Millionen Jahre alten, erst kürzlich entdeckten Ichthyosauriers könnte man vermuten, sich in ein Naturkundemuseum verirrt zu haben. Zu sehen ist das imponierende Exponat allerdings im Kunstmuseum Wolfsburg in der mit vielen spektakulären Werken bestückten Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“. Dort übernimmt es nicht weniger als die Aufgabe eines Menetekels.

Es erinnert uns daran, wie aus Biomasse Erdöl entstanden ist, von dem wir inzwischen auf der Erde etwa 15 Milliarden Liter am Tag verbrauchen, damit wir uns unsere Lebensweise leisten können. Eine schwindelerregende Zahl. Vor allem, da es sehr viel mehr Rohstoff ist, als nachwächst, und wir somit auf Kosten kommender Generationen leben. Dazu kommt die mit unserem Verbrauch verbundene Umweltverschmutzung und der daraus resultierende Klimawandel.

Wo anfangs Euphorie herrscht, regiert später die Depression

Auf einer Zeitachse führt uns die sehenswerte Ausstellung erst unter die Erde, dann am Ende bis in den Weltraum, den zu erobern der Mensch ohne die Schubkraft des Öls kaum in der Lage gewesen wäre. Dazwischen unternehmen es etwa 220 Exponate aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technik, eine Bilanz zu ziehen und die Vor- und Nachteile des Erdölzeitalters darzustellen. Oder – in den Begriffen der Ausstellung – die Schönheit und den Schrecken dieser Zeit zu zeigen. Oft folgen sie aufeinander, statt lediglich nebeneinander zu stehen. Wo anfangs Euphorie herrscht, regiert später die Depression.

Mit unserer auf Erdölverbrennung basierenden Lebensweise fahren wir die Sache irgendwann an die Wand: Romuald Hazoumès „Elf Rien à foutre“. Quelle: Florian Kleinefenn

Beispielhaft demonstriert dies der Videofilm „Oil and Sugar“ (2007) des französischen Künstlers Kader Attia. In ihm ergießt sich über einen sehr weißen Kubus aus aufeinander geschichteten Zuckerwürfeln schwarzes Motoröl. Die Flüssigkeit dringt in die Poren des Zuckers ein und zersetzt ihn. Am Ende bildet er mit dem Öl eine graue formlose Masse. Dann beginnt der Film von Neuem. Und mit ihm ein Kreislauf, in dem, was sich anfangs als strahlend und rein zeigt, in Kollaps und Elend endet. Wobei die Pointe nicht zu verachten ist, dass Zucker und Öl bei aller Gegensätzlichkeit als Kohlenwasserstoffe eng miteinander verbunden sind.

Dass das Schöne nichts Anderes ist als „des Schrecklichen Anfang“, wie es in einem Vers von Rainer Maria Rilke heißt, machen in der Schau eindringlich ikonische Bilder der Erdölgewinnung deutlich. 1901 fotografierte Frank Trost in Spindletop, Texas, eine Ölfontäne, deren Reichtum die USA in das Erdölzeitalter führte. Nach ihr nennt man in Amerika in den Himmel schießende Ölfontänen, die auf reiche Vorkommen hindeuten, „Gusher“. Wer je den Film „Giganten“ gesehen hat, wird die Bilder des im Erdöl badenden James Dean in der Rolle des Jett Ring schwerlich vergessen haben.

Bilder des Niedergangs

Mehr als 100 Jahre später folgen auf dieses Dokument des Triumphs Bilder des Niedergangs. In Spindletop fließt schon lange kein Erdöl mehr, und die Illusionen einer glanzvollen Zukunft, die sich mit ihm verbanden, sind vorbei. Was John Gerrard in seiner „Western Flag (Spindletop, Texas)“ am selben Ort mittels einer Live-Computersimulation sichtbar macht. Die Fahne des Künstlers aus rußschwarzem Qualm weht dort entsprechend der realen Wetterparameter Tag und Nacht und hört nicht auf, symbolisch die Atmosphäre zu vergiften.

Die Allianz von Schönheit und Schrecken zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung. Von Kohle und Erdöl gespeist, verspricht das Industriezeitalter hell, schnell und farbig zu werden. Künstler preisen anfangs die Elektrizität und verkünden den „Sieg über die Sonne“. Heute sucht man nach Orten für die Lagerung des Atommülls. Ein Rennwagen ist für die Futuristen „schöner als die Nike von Samothrake“. Doch ein halbes Jahrhundert später thematisiert Andy Warhol in seiner „Death and Disaster“-Serie tödlichen Autounfälle, und Jean-Luc Godard zeigt in seinem Film „Week-end“ 1967 in einer legendären Sequenz Menschen im Stau.

Kunstoff aus Öl ist Teil unseres Lebens

Tony Craggs buntes Wandrelief „Menschenmenge“ (1984) verweist darauf, wie sehr aus Erdöl gewonnener Kunststoff zum Teil unseres Lebens geworden ist. Seine hässliche Seite kommt spätestens dann zum Vorschein, wenn Plastik in riesigen Mengen in den Weltmeeren schwimmt und in den Bäuchen von Seevögeln und Fischen entdeckt wird.

Angeregt haben die Ausstellung 2016 die beiden Wissenschaftler Alexander Klose und Benjamin Steininger, die sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Erdöl befassen. Realisiert haben sie das Projekt 2017 und 2018 zusammen mit dem Direktor des Wolfsburger Kunstmuseums Ralf Beil, dann ab 2019 mit seinem Nachfolger Andreas Beitin. Sie hatten auch die Idee, aus der Perspektive einer nicht näher benannten Zukunft einen Blick zurück auf die Geschichte des Erdölzeitalters zu werfen, als sei es schon beendet und wir mit dem Schrecken davongekommen. Was bei unserer Lebens- und Wirtschaftsweise als Annahme eher optimistisch anmutet.

Die Ausstellung ist bis zum 9. Januarzu sehen. Der Katalog kostet 39 Euro.

Von Michael Stoeber