Hannover

Das Festival des Neue-Musik-Netzwerks „Musik 21“ hat einen neuen Leiter. Der Komponist Ole Hübner ist Nachfolger von Matthias Kaul, der im vergangenen Jahr gestorben ist. Hübner, 1993 in Bremerhaven geboren, hat seine Ausbildung als Jungstudent an der hannoverschen Musikhochschule begonnen. Später studierte er bei Johannes Schöllhorn in Köln und bei Heiner Goebbels in Gießen. Inzwischen gehört er zu den führenden Komponisten seiner Generation.

Bei seiner ersten Festivalausgabe, die vom 9. September bis 12. September unter dem Motto „Realitäten“ über die Bühne im Kulturzentrum Faust geht, hat Hübner aber keine eigenen Werke aufs Programm gesetzt. Bei der Planung hat er anfangs noch eng mit Kaul zusammengearbeitet und doch schon eigene Akzente gesetzt. Stärker noch als sein Vorgänger öffnet er das Festival für Akteure auch jenseits der niedersächsischen Neue-Musik-Szene. Die ist mit dem Neuen Ensemble, „L’art pour L’art“ und „Megaphon“ stark vertreten – die Hälfte der Akteure kommt aber diesmal von außerhalb.

Das Synthesizer-Trio Lange/Berweck/Lorenz aus Berlin ist für Hübner besonders „nah dran an der heutigen Medienwelt“ – und hat unter anderem ein Stück im Gepäck, das Nachrichtenjingles analysiert. Viele Anknüpfungspunkte für das Publikum sieht Hübner bei der britischen Gruppe „Ensemble x.y“, die Pop und Performance, Jazz, Theater und Improvisation verbindet. Ein Klassiker der Moderne ist der Variationszyklus „The People United“ von Frederic Rzewski, das der belgische Pianist Daan Vandewalle spielen wird.

Von Stefan Arndt