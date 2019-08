Hannover

Es gibt Stimmen, die man sofort wiedererkennt – und die von Hartmut Engler gehört definitiv dazu. Wer in den Neunzigerjahren schon geboren und alt genug war, Radio zu hören, dem ist das einprägsame Timbre des Pur-Frontmanns bestens vertraut. Seit fast 40 Jahren ist die Band nun schon im Showgeschäft, und noch immer füllt sie Konzerthallen und Stadien im ganzen Land – und in Hannover immerhin die etwas kleiner Arena der Parkbühne neben dem Stadion.

Im Gepäck hatten die Schwaben Songs von ihrem aktuellen Album „Zwischen den Welten“, aber auch jede Menge Hits aus früheren Jahrzehnten: Gefühlvolle Klassiker wie „Freunde“, „Hör gut zu“, „ Abenteuerland“, „Indianer“ und die unvergessliche „Lena“ begeisterten die gut 5000 Fans, die an diesem lauen Augustabend in bester Sommerpartystimmung waren.

Wie einst Jimi Hendrix

Ernstere Töne schlug Engler im Zusammenhang mit seinem Neunzigerjahre-Hit „Neue Brücken“ an und setzte damit ein Zeichen gegen den europaweit erstarkenden Rechtspopulismus. Der alte Text sei nun wieder erschreckend aktuell: Leadgitarrist Martin Ansel unterstrich die Aussagen seines Kollegen eindrucksvoll, indem er in bester Jimi-Hendrix-Woodstock-Manier die zur Europahymne umfunktionierte „Ode an die Freude“ von Beethoven malträtierte. Das Publikum jubelte: Botschaft angekommen.

Von Juliane Moghimi