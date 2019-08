Braunschweig

Nicht immer ist der Gedanke an die Aktualisierung eines historischen Opernstoffes so naheliegend wie in Giuseppe Verdis erster Erfolgsoper „ Nabucco“. Das Stück erzählt von religiösen Konflikten im Nahen Osten, von Flucht, Misshandlung und Gefangenschaft.

Kein Wunder, dass zuletzt der russische Regisseur Kirill Sebrennikow, in seiner Moskauer Wohnung selbst unter Hausarrest, die biblische Vorlage ganz in die Gegenwart geholt hat: An der Hamburger Staatsoper hat er „ Nabucco“ im Sitzungssaal des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen spielen lassen – und im berühmten Gefangenenchor sangen Geflüchtete, die gerade erst in Hamburg Zuflucht gefunden hatten.

Ein schöner Spielplatz

Am Staatstheater Braunschweig allerdings, wo „ Nabucco“ nun als Sommeroper am schönen Open-Air-Spielplatz auf dem Burgplatz zu sehen ist, hat sich der Regisseur Klaus Christian Schreiber eine derartige Aktualisierung der Oper versagt. Er ist weniger an der historischen oder aktuellen politischen Weltlage interessiert als am persönlichen Schicksal der Beteiligten.

Für ihn ist die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft und damit zu einer (Kriegs-)Partei dem Zufall unterworfen. Alle Gegensätze und Meinungsverschiedenheiten sind bei Schreiber zwei Seiten derselben menschlichen Medaille. In Braunschweig sind daher fast alle Figuren gleichzeitig Hebräer und Babylonier: Die Kostüme von Ausstatterin Corinna Gassauer kennzeichnen sie als zerrissene und doch vollständige Menschen – jeder ist in Kleidung, Barttracht und Gesichtsfarbe jeweils genau zur Hälfte das eine wie das andere.

Gesinnung ist Zufall

Das passt erstaunlich gut zum sonderbaren Sinneswandel des Babylonierkönigs Nabucco: Er wandelt sich, nachdem er vom Blitz getroffen ist und seine konvertierte Tochter in Lebensgefahr schwebt, vom Saulus zum Paulus und nimmt selbst den Glauben der Hebräer an, die er zuvor bis aufs Blut verfolgt hat. Bariton Ivan Krutikov macht ihn stimmlich in jedem Stadium zum charismatischen Eiferer.

Regisseur Schreiber zeigt, dass es die äußeren Umstände sind, die einen Menschen in das eine oder andere Extrem treiben können. Das Schicksal ist bei ihm nicht mehr als Zufall. Umso tragischer treten davor die lebensbedrohlichen Schwierigkeiten hervor, in denen sich die Figuren verfangen.

Einzig die Königstochter Abigaille, der die Sopranistin Yulianna Bawarska glühende Eindringlichkeit verleiht, verfolgt ihren persönlichen Rachefeldzug als ungeliebtes Kind. Sie bleibt auf der Strecke, wenn die Zeichen endlich auf Versöhnung stehen.

Die Geister der Vergangenheit

Ihre Geschichte weitet der Regisseur zu einer Rahmenhandlung, die doch noch in der Gegenwart mündet: Das Dokument, das ihre uneheliche Abstammung beweist, findet sie während einer Ausgrabung im Wüstensand, der die Bühne inmitten des Burgplatzes beherrscht. Die Geister der Vergangenheit, die damit heraufbeschworen werden, setzen die Handlung der Oper erst nach der Ouvertüre in Gang.

Das Staatsorchester Braunschweig bewährt sich unter Leitung von Srba Dinic aber ebenso wie der überwiegend sichere Opernchor jederzeit als verlässlicher Treiber der musikalischen Dramatik. Schade, dass die Verstärkungsanlage manche Details unhörbar macht. Aber das gehört wohl genau wie das Wetter – bei der Premiere gab es kräftige Schauer – zu den Unwägbarkeiten einer Open-Air-Aufführung. In Braunschweig bleiben die Burgplatz-Aufführungen trotzdem die beliebtesten Opernabende der Saison.

Weitere Vorstellungen gibt es bis zum 4. September täglich außer montags. Für die meisten Vorstellungen gibt es noch Restkarten unter (05 31) 1 23 45 67.

Von Stefan Arndt