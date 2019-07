Hannover

„Der Bajazzo“ und die „Cavalleria rusticana“ locken Hannovers Klassik-Fans in den Maschpark –Tausende werden erwartet. Die Aufführungen am Donnerstag- und am Samstagabend sind Highlights in Hannovers Klassik-Kalender und besitzen Strahlkraft weit über die Stadt hinaus. Und: Wo gibt es das sonst? Rund um den Maschteich herum – den Bereich direkt zwischen Rathaus und Bühne ausgenommen – ist der Eintritt natürlich frei.

Regenradar Quelle: Wetter Online de

+++ Regenschirme mitnehmen! +++

Wahrscheinlich müssen wir Ihnen das gar nicht mehr als Tipp mit auf den Weg geben: Sie haben sicher an Regenschirme und einigermaßen wasserfeste Kleidung gedacht. Gut so. denn tatsächlich sieht das Regenradar von Wetter Online nicht besonders freundlich aus. Aus den Schauerwolken, die zurzeit (19.30) gerade über Hannover angezeigt werden, tröpfelt es höchstens hier und da. Aber das dunkelblaue Wolkenband mit roten Einsprängseln weiter im Westen zwischen Münsterland und Bielefeld ist leider auf dem Weg zu uns. Lassen Sie sich den Opern-Spaß bitte davon nicht verderben.

+++ Sind Sie Opern-Experte? +++

Können Sie „Bajazzo“? Und wie steht es mit der „Cavalleria rusticana“ – kennen Sie sich da aus? Testen Sie doch Ihr Wissen in unserem Quiz. Oder testen Sie Ihre Nachbarn im Maschpark. Es ist ja noch etwas Zeit, bis auf der Bühne die ersten Arien erklingen. Hier finden Sie unser Quiz. Sie dürfen natürlich auch ein bisschen weiter herunterscrollen. Dort fasst HAZ-Opern-Experte Stefan Arndt beide Werke für Sie zusammen. Aber nicht erst lesen, und dann beim Quiz glänzen –ist doch Ehrensache.

+++ Die besten Plätze für die frühen Gäste +++

Herausgeputzt: Die Stammgäste: Frida und Herbert Müller. Quelle: Katrin Kutter

Helmut und Frida Müller zelebrieren das Opern-Festival. Bereits zum fünften Mal sind sie dabei - und sitzen auch in diesem Jahr wieder an einem festlich gedeckten Tisch, inklusive Obst-Etagere und Kerzenleuchter. „Wir lieben einfach diese Atmosphäre“, schwärmen die beiden Hemminger, die schon seit Jahrzehnten Opernfans sind. Und für alle Fälle haben sie einen Regenschirm in XXL-Größe mitgebracht.

Picknick und Regenschirm: Familie Faak im Maschpark. Quelle: Katrin Kutter

Gut mit Regenutensilien ausgestattet ist auch Familie Faak aus Lehrte. Gleich drei Generationen wollen den Klassikklängen lauschen. „Wir sind zum ersten Mal hier, sonst hat es leider immer nicht geklappt“, sagt Meike Faak, die mit ihrer Mutter Christiane und ihrer Tochter Christina gekommen ist. Auch Cousin Thorsten Matzner (nicht im Bild) hat sich davon überzeugen lassen, mal in eine Oper hineinzuhören.

Darum geht es bei den Opern im Maschpark

Trügerisches Idyll: Alfio (links) beißt Turiddu in einer Illustration zu „Cavalleria rusticana“ von 1891 ins Ohr, um ihn zum Duell zu fordern. Dort wird er ihn töten. Quelle: Archiv

„Der Bajazzo“ und „Cavalleria rusticana“ gehören zu den bekanntesten Opern. Doch wovon handeln die Stücke eigentlich, die Donnerstag und Sonnabend beim Open Air im Maschpark in Hannover aufgeführt werden? Wir erzählen die Geschichten – und stellen fest: Es geht nicht um hohe Kunst, sondern um Sex & Crime.

Gute Aussichten: Das Rathaus beim NDR Klassik Open Air im vergangenen Jahr vom Maschpark aus gesehen. Quelle: Michael Uphoff/NDR

Sänger und Dirigentin vor der Open-Air-Bühne: Liudmyla Monastyrska (von links), Dirigentin Keri- Lynn Wilson, Marco Berti, Aleksandra Kurzak, Tichina Vaughn und Claudio Sgura. Quelle: Samantha Franson

„Die Energie des Publikums gibt den Aufführungen einen magischen Aspekt“: Keri-Lynn Wilson. Quelle: Susanne Diesner

