Hannover

Gibt es nun Festivals in diesem Sommer, oder ist der Zug abgefahren? Nach den Beschlüssen der Landesregierung in dieser Woche, in denen Festivals nicht explizit erwähnt wurden, sind die Organisatoren nicht viel schlauer, aber immerhin hoffnungsfroh, dass trotz der kurzen Vorbereitungszeit doch noch was geht unter freiem Himmel in diesem Sommer.

„Stand jetzt können wir nicht verlässlich Festivals planen“, sagt Johannes Teller vom landesweiten Verein Klubnetz, der im März die erschreckende Zahl von 2572 Konzerten und Partys errechnet hatte, die in einem Jahr Pandemie allein in Hannover ausgefallen oder verschoben worden sind. Jetzt droht die zweite Freiluftsaison zu platzen. Große Festivals wie Rock am Ring oder Hurricane sind schon länger abgesagt. Kleinere lassen sich flexibler handhaben. Teller organisiert unter anderem das „snntg“-Festival im Straßenbahnmuseum in Sehnde-Wehmingen mit, das vom 23. bis 25. Juli terminiert ist – und derzeit in Wartestellung. „Man kann es niemandem verdenken, jetzt abzusagen. Aber wir haben einen Weg entwickelt, wie es funktionieren könnte“, sagt Teller. „Wir“ ist eine Arbeitsgruppe niedersächsischer Popfestival-Teams, die seit Monaten gemeinsam an Lösungen arbeiten.

Modellprojekte mit 100 bis 200 Besuchern geplant

Bis Ende Mai soll es demnach Open-Air-Pilotprojekte mit 100 bis 200 auch tanzenden Menschen geben, die als wissenschaftlich begleitete Modellversuche wertvolle, vielleicht entscheidende Erkenntnisse für andere Festivals bringen könnten. Auch für Hannover habe man Orte im Visier wie beispielsweise den Innenhof des Musikzentrums oder den Hof zwischen Schauspiel- und Künstlerhaus. Allerdings liege die Inzidenz in der Region derzeit noch über 100, was keine Modellprojekte zulasse, und die Zeit dränge. Deshalb schauen die Organisatoren nach Celle, Lüneburg oder Wolfenbüttel, wo die Voraussetzungen derzeit günstiger sind. „Wir wissen, dass es gute Maßnahmen gibt, sie müssen nur mal angewendet werden.“

„Barcelona? Wir merken davon nichts“

Teller verweist auf die jüngst veröffentlichten Ergebnisse eines 5000-Zuschauer-Konzerts in Barcelona, das nach Auswertung keine einzige Ansteckung ergeben habe. Das sei ein „super Signal“, und Kulturminister Björn Thümler habe das bei einer Fragestunde im Landtag auch erwähnt, „aber in der Realität merken wir davon nichts“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Ausgleichskostenfonds des Bunds, der kleine und mittlere Festivals absichern soll, wenn wegen Corona abgesagt wird, sei auf dem Weg, sagt Teller, „aber bei der noch unsicheren Lage wird niemand ins Blaue planen“. Am „snntg“-Festival wolle man aber festhalten – in welcher Form auch immer.

Hannover Concerts hält an Konzertplan fest

Auch Hannover Concerts hält zunächst an seinem Plan fest, von Juni bis September rund zwei Dutzend Shows auf der Gilde-Parkbühne zu spielen – mit umfangreichem Hygienekonzept und begrenzter Zuschauerzahl. Die nächste politische Beschlussrunde Ende Mai werde vermutlich aufschlussreicher, sagt Geschäftsführer Nico Röger, der gerade in Gesprächen mit der Landesregierung ist. Dabei geht es unter anderem auch darum, das Verhältnis von Inzidenz zu Zuschauerzahl, das das Land in einem Stufenplan festgelegt hat, an die veränderten Gegebenheiten von Testmöglichkeiten und Impffortschritt anzupassen. „Insgesamt sind wir vorsichtig optimistisch, warten aber noch ab“, sagt Röger.

Von Uwe Janssen