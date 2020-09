Hannover

Wer in Teufels Küche gerät, darf einiges erwarten. Einen Satansbraten etwa. Wer jetzt im Ballhof 2 nach der „Kochoper“ sucht, die die Staatsoper Hannover verspricht, muss mit karger Kost vorlieb nehmen. Zumindest wer beim Stichwort Oper an Menschen denkt, die irgendetwas singen. Gesungen wird nicht. Und gesprochen eigentlich auch nicht, aber der in Maßen diabolische Küchenchef Tiago Alexandre Fonseca murmelt beim Kochen dann doch ein paar Worte.

Im Werkverzeichnis des fantasiereichen Komponisten Moritz Eggert, der auch schon ein Fußballoratorium und eine Bordellballade verfasst hat, wird dieses Stück als „musikalisches Theater für Kinder“ aufgeführt. Dass das in Maßen auch ein Theater mit Kindern sein könnte, daran ist in Corona-Zeiten natürlich nicht zu denken. Die Kleinen sitzen also brav und still auf ihren abgegrenzten Sitzen neben ihren abgezählten erwachsenen Begleitern, statt auch mal auf der Bühne mitzuklappern und zu tönen.

Man spielt mit dem Essen

Dort führen der Teufel und seine drei Küchengehilfen vor, was allen traditionellen Erziehungszielen widerspricht. Von wegen: Man spielt nicht mit dem Essen. Da wird geschlürft und geblubbert, mit den Deckeln geknallt und mit Gläsern jongliert.

Der Teufel hat seinen großen Auftritt als gestürzter schwarzer Engel mit femininer Attitüde und zaubert am Ende einen Kuchen herbei. Dazwischen werden in des Teufels Küche mit dem großen Kochlöffel die Klänge umgerührt. Ausstatterin Iris Holstein darf mit Farbfreude würzen und Regisseurin Julia Huebner lässt ihrem Titelhelden freie Hand, denn Tiago Alexandra Fonseca kann noch mehr; er kämpft mit einer Gans und kann auf Pumps, mit Pferdefuß und auf Spitzentanzschuhen tänzeln. Er grimassiert gerne wie ein extrovertierter Stummfilmdarsteller, wirbelt und macht, aber der Funke will nicht recht überspringen in den (freundlich gezählt) halbleeren Zuschauerraum: Die Küche bleibt kalt.

Topfdeckelballett und Schlürfterzett

Das liegt nicht an der Musik, denn Moritz Eggert hat für sein Solistentrio betont rhythmische, vorwärtstreibende Klänge geschrieben: Arno Schlenk (Schlagzeug) Kilian Fröhlich (Cello und singende Säge) und Johannes Hofmann (Klarinette und Bassklarinette) toben sich als Klangproduzenten mit Weinglasharmonika und Gewürzmühlen aus. Es gibt ein Topfdeckelballett und ein Schlürfterzett – und immer wieder Musik mit viel Drive (musikalische Leitung: Maxim Böckelmann ).

Mild gewürzter Beifall.

Wieder am 3. und 4. Oktober und Ende Oktober, dann auch für Gruppenbuchungen.

Von Rainer Wagner