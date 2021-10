Oper als Offenbarung: Immo Karaman inszeniert „Otello“ in Hannover

Hannover

Mehr als 20 Monate war der Chor der Staatsoper Hannover wegen der Corona-Pandemie nicht auf der Bühne zu erleben. Und nun, mit der Rückkehr weitgehender Normalität, herrscht sogleich der Ausnahmezustand.

Bei seiner Inszenierung von Giuseppe Verdis „Otello“, der ersten Opernpremiere der neuen Saison, verzichtet Regisseur Immo Karaman darauf, die Anwesenheit so vieler Sängerinnen und Sänger mit opulenten Massenszenen zu feiern. Er findet vielmehr einen überraschenden neuen Weg, mit dem Chor umzugehen. Das Ergebnis ist, wie die gesamte Produktion, ein Ereignis. Nach anderthalb Jahren der Beschränkung ist dieser „Otello“ ein künstlerischer Befreiungsschlag, der wohl auch hohe Erwartungen übertrifft. Die Oper ist mit aller Kraft zurück. Und vielleicht ist erst jetzt richtig zu spüren, was da gefehlt hat.

Das Nachtgesicht der Oper

Allerdings zeigt das Musiktheater in Verdis Spätwerk sein Nachtgesicht. Statt Opulenz und Schönheit bietet „Otello“ fast schmerzhafte Einblicke in die menschliche Seele. Selten ist das so intensiv zu erleben wie jetzt in Hannover. Die Regie hilft sehr dabei, die Musik eindeutig als das zu erkennen, was sie ist – ein tönendes Psychogramm.

Nachtstück: „Otello“ an der Staatsoper Hannover. Quelle: Sandra Then

Bei ihrer ersten gemeinsamen Premiere unter Normalbedingungen, also ohne Abstände und reduzierte Besetzungen, lassen Generalmusikdirektor Stephan Zilias und das Staatsorchester Verdis Klangstrom mit unwiderstehlicher Macht über die Zuschauer und die Figuren hereinbrechen. Die Sturm- und Gewittermusik gleich zu Beginn etwa ist hier nicht die dunkle Kontrastfolie, vor der die gleich darauf gefeierte Siegesfeier umso strahlender hervortritt. Sie schafft eine Verwüstung, von der sich niemand mehr erholen wird.

Kämpfe im Kopf

Vor allem der Titelheld leidet noch Jahre später darunter. Denn die gewonnene Seeschlacht, mit der das Stück beginnt, ist bei Otello unablässig quälende Erinnerung. In seinem Kopf flammen die Kämpfe immer neu auf, auch wenn der ehemalige General längst im gestreiften Bademantel am Küchentisch vor sich hinwelkt.

Links am stets zugezogenen Fenster steht der Kühlschrank mit dem Dosenbier, rechts ist die enge Tür, durch die viel zu selten seine Ehefrau Desdemona tritt wie eine schuldbewusste Heimbesucherin. Das sind die Pole, zwischen denen sich der Lebensraum des alten Soldaten aufspannt.

Hinterzimmer als Oberstübchen: Szene aus „Otello“ an der Staatsoper Hannover. Quelle: Sandra Then

Doch Otello – und mit ihm das Publikum – sieht mehr als diese Realität. Denn hinter dem schmalen Raum tut sich wie eine andere Bewusstseinsschicht ein weiterer, fast identischer Raum auf – und dahinter sind noch viele weitere. Zusammen ergeben diese mit Gazevorhängen getrennten Hinterzimmer das Oberstübchen des Titelhelden: Bühnenbildner Etienne Pluss hat eine Art MRT-Aufnahme eines traumatisierten Hirns geschaffen.

Die Handlung spielt sich auf verschiedenen Schichten ab, doch nur bei Otello – und beim Publikum – erscheinen die Schichten übereinandergelegt. Ganz vorn erinnert sich der Held mit seiner Frau an den längst vergangenen Beginn ihrer Liebe. Weiter hinten spinnt währenddessen der Intrigant Jago schon seine Fäden, um diese Liebe endgültig zu zerstören. Doch Desdemona kann Jago nicht sehen: Er existiert nur in einer tieferen Bewusstseinsschicht ihres Mannes. Jago, in den meisten Produktionen des Stücks die zentrale Figur, ist in Hannover nicht einmal ein eigener Charakter. Er ist eine Abspaltung von Otello.

Ungeschützter Heldentenor

Entsprechend blass und geisterhaft wird Jago von Pavel Yankovsky gespielt – stimmlich aber ist der Bariton umso präsenter. Martin Muehle ist als Gast an der Staatsoper eine Idealbesetzung für diesen besonderen Otello. Er ist großartig als verzweifelt verwahrloster Darsteller und hat eine außergewöhnliche Stimme. Sein Tenor verdichtet sich in der lautstarken Höhe, die diese Partie reichlich fordert, nicht wie bei vielen seiner Kollegen zu einem metallischen Strahlen. Er bleibt offen wie in der Mittellage und wirkt so gleichzeitig kraftvoll und sehr ungeschützt.

Im Gegensatz dazu erscheint der Sopran von Barno Ismatullaeva als Desdemona besonders warm und weich. Sie ist nicht das überirdisch strahlende Wesen, das schuldlos ermordet wird. Ihr Tod ist eine Fantasie von Otello. In der Realität bleibt sie die mitfühlende Pflegerin ihres in ewigen Kämpfen gefangenen Gatten, die schon mal die Polizei ruft, wenn der wieder außer sich gerät.

Der Chor des Unterbewusstseins: Szene aus „Otello“ an der Staatsoper Hannover. Quelle: Sandra Then

Es ist faszinierend zu sehen, wie Regisseur Karaman, der beim ansonsten großen Schlussjubel auch einige Buh-Rufe zu hören bekommt, Realität und Wahn zunehmend dichter verzahnt. Viele Figuren können zwischen den Bewusstseinsebenen der verschiedenen Zimmer hin- und herwechseln. Besonders eindrucksvoll gelingt das beim Chor, der meist als eine Art Unterbewusstsein eng zusammengedrängt im hintersten Zimmer agiert und von dort doch jederzeit die Oberfläche der Realität fluten kann. Verantwortlich für das gute Gelingen ist dabei nicht nur Chordirektor Lorenzo Da Rio, sondern auch Fabian Posca als „Movement Director“.

Die nächsten Vorstellungen Giuseppes Verdis Oper „Otello“ in der Inszenierung von Immo Karaman ist wieder am 3., 5., 11., 13., 21. und 28. November in der Staatsoper zu sehen. Dabei gilt die 3-G-Regel, zwischen den Plätzen im Zuschauerraum wird Abstand gelassen. Von Dezember hält sich das Staatstheater an die 2-G-Regel – also Zutritt nur für vollständig Geimpfte und Genesene. Abstände zwischen den Plätzen gibt es dann nicht mehr. „Otello“ wird auch am 4., 9., 16., 19. und 21. Dezember gezeigt.

Karamans tönendes Kopfkino macht die einfache Tragödie auf den ersten Blick übermäßig kompliziert. Doch im Zusammenspiel von Musik und Bewegung, Ausstattung und Gesang wird die Handlung gerade so besonders tiefenscharf und plausibel. Auf diese Weise lässt sich „Otello“ nur in der Oper erzählen. Es ist eine Offenbarung.

Von Stefan Arndt