Hannover

Verhext und verzaubert ging es zu bei der zwölften Ausgabe der Oper auf dem Lande in der wundervollen Kulisse des Rittergutes Eckerde bei Barsinghausen. Das Wetter spielte zur Premiere perfekt mit, und so konnten beide Teile des Programms im Park sowie vor dem Eingang des Herrenhauses stattfinden.

Das andere Maienlied

Verwunschen liegt eine kleine Insel im Park, umflossen vom Bach, der das weitläufige Gutsgelände durchzieht. Genau der richtige Ort, um Musik von Hexen, Geistern und Zauberern aufzuführen. Der erste Teil des Programms war eine Auswahl aus Liedern und Opernszenen. Neben sehr bekannten Stücken wie dem Lied der Zigeunerin Azucena aus Verdis „Il trovatore“ waren dabei einige Perlen des Kunstliedes zu hören, angefangen bei Schuberts schaurigem „Zwerg“ über Carl Loewes „Zauberlehrling“ und „Totentanz“ bis hin zu Mendessohns „Neue Liebe“ und „Anderes Maienlied“.

Das junge Sängerensemble konnte sowohl mit den Opernausschnitten als auch dem Liedrepertoire rundum überzeugen, allen voran die Mezzosopranistinnen Paula Meisinger mit dem „Zwerg“ und Katarina Andersson mit Saint-Saëns „Danse Macabre“, aber auch die Sopranistin Franziska Giesemann mit „Anderes Maienlied“.

Kurzfassung einer Oper

Im zweiten Teil gab es Humperdincks „Hänsel und Gretel“ in einer auf eine gute Stunde gekürzten Fassung zu erleben. Das Ensemble nahm sich dieser Herausforderung und Humperdincks herrlicher Musik mit Bravour an. Paula Meisinger und Ketevan Chuntishvili sangen die Titelrollen nicht nur mit schönstem Klang, sondern auch mit vorbildlicher Textverständlichkeit. Johannes Schwarz und Franziska Giesemann als Vater und Mutter standen dem in nichts nach, Franziska Giesemann sang zudem sehr beseelt sowohl das Sand- als auch das Taumännchen. Schließlich hatte Katarina Andersson als Hexe hörbar Freude am Singen und Spielen dieser ausgesprochen dankbaren Partie.

Ein schöner Erfolg

Als Kinderchor wirkte die Musik-AG des Hannah-Arendt-Gymnasiums Barsinghausen mit. Renate Rochell brachte die Szenen mit wenigen, aber sehr liebevollen Dekorationen und Requisiten auf die Bühne vor dem Herrenhaus. Die Stücke im ersten Teil wie auch die Kurzfassung der Oper waren in Arrangements für Klavier und ein Sextett aus Holz- und Blechbläsern zu hören. Burkhard Bauche und Matthias Wegele wechselten sich am Klavier und am Dirigentenpult ab und hielten in beiden Teilen die musikalischen Fäden sicher in der Hand. Humperdincks spätromantische, symphonische Musik inspirierte das Bläserensemble zu wundervoll musizierten Passagen. Ein schöner Erfolg für die Oper auf dem Lande.

Die Produktion ist noch einmal am Sonnabend, 7. September, und am Sonntag, 8. September, jeweils um 16 Uhr im Edelhof Ricklingen zu sehen.

Von Christian Schütte