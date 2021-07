Hannover

Die große Freiluftoper am Rathaus kehrt zurück: Am Sonnabend, 21. August, ist ein Galakonzert mit Ausschnitten aus den bisher gezeigten Werken mit hochkarätiger Sängerbesetzung geplant. Im kommenden Jahr soll es dann wieder komplette Aufführungen im Maschpark geben – gespielt wird dann Gioachino Rossinis Oper „Der Barbier von Sevilla“. Wesentlich beteiligt am neuen „Hannover Klassik Open Air“ ist die NDR Radiophilharmonie, die auch für die bisherigen Aufführungen zuständig war.

Im vergangenen Jahr hatte der NDR allerdings aufgrund von Sparmaßnahmen das Aus für sein populäres „NDR Klassik Open Air“ verkündet. Die ursprünglich geplante Aufführung von George Bizets Oper „Carmen“ war im April zunächst wegen der Pandemie abgesagt worden – im Mai teilte NDR-Intendant Joachim Knuth dann mit, dass der Sender die Großveranstaltung aus Kostengründen künftig komplett streichen werde.

Publikum nur im Park

In der Stadt nahm man das damals überrascht und mit Bedauern zur Kenntnis und kündigte schnell an, sich um eine mögliche Fortführung des Formates zu bemühen. Nun ist das auch mithilfe der Sponsoren gelungen. Entscheidende Kraft für das Comeback war wohl die ehemalige Funkhaus-Chefin Marlis Fertmann. Eigentlich wollte man sogar schon in diesem Jahr den „Barbier“ spielen – die etwas weniger aufwendige Gala ist nun eine Reaktion auf die Corona-Lage.

Zurück am Rathaus: Die ehemalige Funkhauschefin Marlis Fertmann hat das „Klassik Open Air“ einst initiiert – und nun erfolgreich für das Comeback gekämpft. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein starkes Zeichen

Dass die Organisatoren sich gegen eine Verschiebung wegen der Pandemie entschieden haben, ist gerade jetzt kaum zu überschätzen: Kurz vor Beginn der kommenden Saison, auf die alle Theater und Veranstalter große Hoffnung setzten, kann die Open-Air-Gala ein starkes Zeichen setzten. Wie besonders die Entscheidung ist, zeigt ein Blick nach Nürnberg: Dort schlägt die Absage eines ähnlichen Events gerade hohe Wellen nicht nur in der Musikszene.

Oper für alle: Zuschauer im Maschpark beim „Klassik Open Air“ 2019. Quelle: Christian Behrens

Anders als in den vergangenen Jahren wird es im August keine Tribüne mit verkauften Plätzen direkt hinter dem Rathaus geben. Das Konzert ist nur für die Besucher im Park gedacht und damit für alle kostenlos. Die Bühne wird daher umgedreht und ist dann offen zum Maschteich. Im Park selbst sorgt die Stadt zusätzlich für Bildschirmwände und Lautsprecher und eine coronakonforme Organisation. Das Konzert wird zudem auf arte live im Fernsehen übertragen. Eine Aufzeichnung wird später auch auf 3sat zu sehen sein.

Von Stefan Arndt