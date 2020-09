Hannover

Hannovers neue Opernintendantin Laura Berman wird weiter auf ihren ersten Opernball warten müssen. Wegen der Corona-Pandemie hat ihr Haus das Fest im kommenden Jahr abgesagt. Wenn man das aktuelle Infektionsgeschehen beobachte, erscheine eine Großveranstaltung wie der Opernball mit mehr als 4400 Besuchern an zwei Tagen „verantwortungslos“, teilte Berman am Mittwoch mit.

Neuer Termin: 18. und 19. Februar 2022

Bereits in diesem Jahr wurde Opernball abgesagt, weil die Zeit für die Vorbereitung nicht gereicht hatte: Berman hatte die Intendanz im Opernhaus erst im vergangenen Sommer übernommen. Gemeinsam mit einer Berliner Event-Agentur wurde in den vergangenen Monaten ein neues Konzept für den Ball erarbeitet. Die Umsetzung soll nun auf das übernächste Jahr übertragen werden: Der nächste Opernball ist jetzt am 18. und 19. Februar 2022 geplant.

Dichtes Gedränge beim Opernball wird es erst 2022 wieder geben. Quelle: Katrin Kutter/Archiv

Die frühzeitige Absage des Balls im kommenden Jahr, der für den 26. und 27. Februar geplant war, sei sowohl für die Organisation als auch für unsere Partner und Zuschauer wichtig, sagte Berman: „Mein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren und Sponsorinnen, die uns in dieser schwierigen Entscheidung unterstützen und sie mittragen.“

Opernevents in Sydney

Die Agentur Flora & Faunavisions ist weltweit an großen Events beteiligt. Die Berliner haben Präsentationen für große Unternehmen wie Airbus, Tui und Mercedes Benz vorbereitet und auch im kulturellen Bereich viel Erfahrung: Unter anderem haben sie Shows des Musikers und DJs Paul Kalkbrenner in Szene gesetzt. Außerdem warten sie bei spektakulären Opernevents in Sydney und Vilnius mit von der Partie.

Von Stefan Arndt