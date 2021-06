Hannover

Wie Bienen in einem Bienenstock drehen sich die sieben Tänzerinnen und Tänzer der Yet Company (Choreografie: Fabian Cohn) um sich selbst und umeinander. Mal bewegen sie sich in Zeitlupe, mal gehen sie zügig oder setzen zu einem kurzen Dauerlauf an – allein, zu zweit und wie ein synchroner Schwarm bewegen sie sich durch den kreisförmigen Tanzbereich auf dem Opernplatz.

Die Yet Company ist eine 2010 gegründete Gruppe, die sich auf zeitgenössischen Tanz spezialisiert hat und trotz der örtlichen Nähe nichts mit dem Ballett der Staatsoper zu tun hat. Die Produktion „Kreisen“ entstand in Kooperation mit dem Lot-Theater Braunschweig und ist die erste Arbeit des Ensembles für den öffentlichen Raum, die in verschiedenen Städten in Norddeutschland gezeigt wird.

Livemusik von Perkussionisten

Obwohl es für die rund 50 Zuschauer unvorhersehbar bleibt, in welche Richtung sich das Ensemble bewegt und sie auf ungeplante Zusammenstöße gefasst sind, ahnen die Aktiven stets die Richtungswechsel der anderen voraus. Zwei Perkussionisten sorgen für die musikalische Begleitung, die die Richtungs- und Geschwindigkeitswechsel klanglich untermalt.

Die Produktion „Kreisen“ fesselt anfangs auf eine meditative Art, doch mit der Zeit erhofft man sich mehr Abwechslung, neue Ausdrücke in den Bewegungen und in der Mimik. Denn Kontakt zwischen den Tänzern gibt es nur in Form von gelegentlichen intensiven Blicken – auf Berührungen wartet man vergeblich. Auch eine Geschichte gibt es in der dreiviertelstündigen Performance nicht. Dafür ermöglicht die Choreografie vielfältige und individuelle Assoziationen.

Die Yet Company ist noch am Mittwoch, 9. Juni, und Donnerstag, 10. Juni, jeweils ab 20 Uhr auf dem Opernplatz zu Gast. Der Eintritt ist frei – eine Anmeldung auf www.yetcompany.com ist wegen der Corona-Bestimmungen wünschenswert.

Von Inga Schönfeldt