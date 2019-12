Hannover

Kaum ein Element passt so wenig zu Harry Kupfer wie ein Traum. Denn die Bühne war für den großen Opernregisseur, der am Montag im Alter von 84 Jahren in Berlin gestorben ist, ein Ort der Realität. Poesie und Metaphern, eigentlich klassische Werkzeuge seine Zunft, hat er als Ballast empfunden, den abzulegen ein wichtiger Teil seiner Arbeit war. Kein anderer Regisseur hat Brechts Vorstellung eines epischen Theaters so überzeugend auf die Oper angewandt wie Kupfer. Und doch war es ein Traum, der dem DDR-Künstler den internationalen Durchbruch bescherte.

Bis heute spricht man von dem „Fliegenden Holländer“, den Kupfer bei seinem Bayreuth-Debüt 1978 auf die Bühne des Festspielhauses brachte. Die wundersame, tief im 19. Jahrhundert verwurzelte Geschichte eines verfluchten Seemanns und einer jungen Frau, deren Vorbestimmung es ist, ihn zu erlösen, wurde bei Kupfer kurzerhand zu einem Traumgespinst ganz außerhalb der Realität. Seine Hauptfigur Senta verfing immer hoffnungsloser darin, bis sie sich verzweifelt aus dem Fenster stützte. Eine einsame Leiche auf dem Asphalt: So sah bei Kupfer ein Liebestod aus.

Der Mensch im Mittelpunkt

Egal wie oft in der Oper von Götter, Helden und Fabelwesen die Rede ist – Kupfer wollte immer zeigen, wie Menschen sich auf einer Bühne verhalten, die das Leben ist. Um das beim „Holländer“ zu erreichen, musste der Regisseur Wagners Plot gleichsam in Anführungszeichen setzen. In Bayreuth hat man ihm das auch übel genommen: Begeisterung und Entsetzen hielten sich nach der Premiere zunächst die Waage. Doch der Mann, den Festspiel-Intendant Wolfgang Wagner jenseits des Eisernen Vorhangs in der DDR engagiert hatte, sollte die Sehgewohnheiten des Westens verändern.

1978 war Kupfer alles andere als ein Anfänger. Seine erste Regiearbeit in Halle lag 20 Jahre zurück, im Osten war er längst ein Star. Kupfer war in Stralsund engagiert, in Karl-Marx-Stadt, Weimar und Dresden, bis er schließlich 1981 künstlerischer Leiter und Chefregisseur der Komischen Oper Berlin wurde. Dort baute er das Erbe seines Vorgängers Walter Felsenstein aus, der wie Kupfer selbst genug hatte vom übergroßen Pomp der alten Oper und auf der Suche war nach einem Musiktheater mit menschlichem Maß.

Gefühl als Bewegung: Camilla Nylund (links) und Evelin Novak in Kupfers Berliner „Fidelio“-Inszenierung von 2016. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Darum standen bei Kupfer die Figuren selbst im Mittelpunkt: Sie waren bei ihm nie Bedeutungsträger oder Symbol für etwas Höheres, sondern Menschen von Fleisch und Blut. Das hat der Regisseur gezeigt: mit scheuen Augenaufschlägen oder hektischen Fluchtimpulsen, mit großen Gesten oder stiller Verzweiflung. Jedes Gefühl, jede Regung hat Kupfer in Bewegung übersetzt. In einer Zeit, in der Opernsänger vor allem erhaben über die Bühne schritten, hat man das oft als vermeintlich sinnlosen Aktionismus geschmäht.

Einsatz für Daniel Barenboim

Dabei brannten sich Kupfers beste Übersetzungen ins Gedächtnis seiner Zuschauer ein. Die traumverlorene Senta in Bayreuth, die wilde, freiheitsliebende Carmen an der Komischen Oper, der verzweifelt kraftstrotzende Wotan wieder in Bayreuth: Wer diese Figuren in der Kupfer-Version gesehen hat, wird zumindest einen Abglanz davon in jeder Neuinszenierung suchen – und sie meist schmerzlich vermissen.

Harry Kupfer 1999 in der Komischen Oper Berlin, die er von 1981 bis 2002 leitete. Quelle: dpa-Zentralbild

Bei seiner Rückkehr nach Bayreuth 1988 arbeitete Kupfer, der nach der Wende auch international sehr gefragt war, beim „Ring“ mit dem Dirigenten Daniel Barenboim zusammen. Barenboim wurde bald darauf Chefdirigent an der Berliner Staatsoper – und ist es bis heute. Kupfer soll damals entscheidend die Fäden gezogen haben. Barenboims Staatsoper wurde so nach der Komischen Oper der wichtigste Wirkungsort des Regisseurs, der vor allem dort bis zum Schluss gearbeitet hat: Im vergangenen Jahr hatte sein „Macbeth“ in Berlin Premiere.

