Hannover

Klassische Musik ist selten im Fernsehen zu sehen – die Verleihung des Musikpreises Opus Klassik hat aber am 18. Oktober einen Sendeplatz im ZDF und sorgt so für zusätzliche Aufmerksamkeit für die Künstler. Nun hat eine neunköpfige Jury aus Vertretern von Plattenfirmen, Veranstaltern und Musikverlagen die Preisträger in 25 Kategorien bekanntgegeben. Nominiert waren zahlreiche Musiker aus Hannover mit ihren jeweils aktuellen Aufnahmen – einigen davon wurde nun die Auszeichnung zugesprochen.

Preisträger singt in der Staatsoper

Pianist Igor Levit ist in der Kategorie „Bestseller des Jahres“ mit seiner Gesamtaufnahme der Beethoven-Sonaten vertreten. Für die beste solistische Einspielung hat nach Meinung der Jury der Gitarrist Frank Bungarten gesorgt. Hannoversche Wurzeln haben das Vision String Quartet (Kammermusikeinspielung des Jahres) und der Tenor Daniel Behle (Sänger des Jahres). Bester Nachwuchssänger wurde der französische Tenor Benjamin Bernheim, der am Sonnabend in der Staatsoper auftritt. Der Opus Klassik wurde erstmals im vergangenen Jahr vergeben, davor hieß die Auszeichnung Echo Klassik.

Von Stefan Arndt