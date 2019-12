Hannover

„Stille Zeit“ lautete der Titel des Konzerts, das der Hannoversche Oratorienchor am dritten Adventssonntag in der sehr gut besuchten Gartenkirche St. Marien gab. Zur Jahreszeit passende Musik aus Deutschland und England stand auf dem Programm, die aber nicht nur still war, sondern auch daran erinnerte, dass die Advents- und Weihnachtszeit durchaus auch eine Zeit, erfüllt von Freude und dem Wunsch nach Friedlichkeit, ist.

Felix Mendelssohns „Im Advent“ und „ Weihnachten“ rahmten das Programm ein, das eine ausgewogene Mischung aus bekannten, traditionellen Gesängen und weniger oft zu Hörendem bot. „Stille Nacht“ und als Zugabe „Es ist ein Ros’ entsprungen“, dazwischen, für alle zum Mitsingen, „Macht hoch die Tür“ und „Tochter Zion“ waren nicht wegzudenkende Musik des Advents.

Die Gartenkirche bietet für das Adventskonzert des Hannoverschen Oratorienchors eine tolle Kulisse. Quelle: Tim Schaarschmidt

Fröhlich und beschwingt

Was diese Lieder für die deutschsprachige Tradition sind, ist „Hark, the Herald Angels Sing“ ohne Zweifel für die englischsprachige. Ein Klassiker, der wie kaum ein anderes Stück für englische Weihnachtsstimmung steht. Lieder von Edmund Rubbra und Henry John Gauntlett, aber auch Gustav Holsts „Midwinter“ waren weniger bekannte, aber umso reizvollere weitere Beispiele englischer Weihnachtsmusik, die mit „Ding, dong! Merrily on high“ auch ganz fröhliche, beschwingte Seiten zeigte.

Cesar Bresgens „O du stille Zeit“ stand sprichwörtlich für den Titel des Programms, dem Max Regers berückend schlichtes Weihnachtsschlaflied ebenfalls ganz entsprach. Mit dieser Auswahl gelang es dem Hannoverschen Oratorienchor unter der Leitung von Keno Weber ganz wunderbar, in die Stimmung der Vorweihnachtszeit hineinzuführen.

Der Chor sang das Programm überwiegend a cappella. In einigen Stücken begleitete Robin Hlinka an der Orgel, der zwischen den Chorblöcken mit Bachs Es-Dur-Präludium und Fuge sowie einer Pastorale über „Josef, lieber Josef mein“ und „Stille Nacht“ von Carl Sattler passende Ergänzungen zu den Gesängen bot.

Von Christian Schütte