Störe meine Kreise nicht: Diese angeblich letzten Worte des Archimedes kommen einem in den Sinn beim neuen Projekt des Orchesters im Treppenhaus. „Circles“ gibt es in der Lutherkirche zuhauf: Neongelb markieren sie auf dem steinernen Boden die Stellen, an denen das Publikum auf den vom Eingang mitgebrachten Hockern sitzen darf. Maximal vier Personen pro Kreis, so lautet die Regel. Deshalb passen nur etwa drei Dutzend Zuhörer in das ausverkaufte Konzert.

Zwischen den Kreisen herrscht der obligatorische Abstand. Einige sind leer gelassen worden. Die fünf Musiker – Moritz Ter-Nedden und Johanna Ruppert (Violine), Yannick Hettich (Viola), Thomas Posth (Cello) und Moritz Wappert (Schlagwerk) – stehen in einem großen Kreis um das Publikum herum. Sie beginnen, eine klagende Melodie zu spielen: eine der im neunten Jahrhundert von Kassia komponierten Fünf Hymnen zu Ehren der Heiligen Christina. Bald kommt die Szenerie in Fluss, denn das Orchester im Treppenhaus setzt dem pandemischen Stillstand Bewegung entgegen: Ein großer Lichtkreis wandert zu einzelnen Musikern hin und führt sie an neue Positionen im Raum. Das ist reizvoll anzuschauen, vor allem, als beim folgenden 3. Satz der C-Dur-Sonate für zwei Violinen von Prokofjew die beiden Solisten während des Spiels aufeinander zu- und umeinander herumgehen wie bei einem mittelalterlichen Tanz.

Publikum auf Wanderschaft

Aber dann muss auch das Publikum auf Wanderschaft gehen: Während einer virtuosen Darbietung einer Fuge aus Bachs „Wohltemperierten Klavier“ auf der Marimba fällt der Lichtkreis auf eine der kleinen Gruppen und zwingt sie, zu einem der leergebliebenen Kreise zu wechseln. Weitere Grüppchen müssen folgen, dabei herrscht ohnehin genug Bewegung bei den Musikern. Die Musik ist inzwischen wilder geworden, fast martialisch: Einer Improvisation, in der sich die Orchestermitglieder vieles von der Seele zu spielen scheinen, folgt ein aufregendes Stück für Streichquartett und Schlagzeug von Stefan Solyom. Es ist alles ein bisschen viel, das Hören und Sehen und Aufpassen, ob man aufstehen muss, und deshalb denkt man an Archimedes und hofft, dass der eigene Kreis nicht gestört wird.

Schließlich kehrt doch wieder Ruhe ein: Am Schluss des Konzertes erklingt der dritte Satz aus Beethovens Streichquartett Nr. 16 – dem letzten vollendeten Werk des Komponisten. Der wandernde Lichtkreis ist nun erloschen und mit ihm der Imperativ des Wandels, die vier Streicher verharren still auf ihren Positionen und spielen, tief versunken in die Schönheit dieser Musik. Der Kirchenraum ist in ein zauberhaftes rotes Licht getaucht, das langsam heller wird … Und man darf endlich einfach nur sitzen und lauschen.

Von Juliane Moghimi