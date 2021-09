Misburg/Nordstadt

Auf den ersten Blick scheint es ein normales Konzert zu sein. Musikerinnen und Musiker des Orchesters Musica assoluta stehen mit ihren Instrumenten auf der beleuchteten Bühne in der Christuskirche. Das Konzert ist einer von acht Programmpunkten des Klassik-Festivals „Menschlichkeit – Das grüne Festival“. Die Organisatorinnen und Organisatoren haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein klimaneutrales Festival auf die Beine zu stellen. Eine Idee, die mit einigen Herausforderungen verbunden ist. Sogar die Homepage des Festivals ist auf einem klimaneutralen Server entstanden, sagt Jacqueline Moschkau, Sprecherin des Festivals.

„Wir waren überrascht, dass Autovermietungen noch gar keine E-Transporter in ihrem Angebot haben“, sagt Moschkau. Für die Technik und die großen Musikinstrumente seien sie auf einen Transporter angewiesen gewesen. Weil sie keinen E-Transporter mieten konnten, mussten sie am Ende doch einen Benziner nehmen. Um den CO2-Ausstoß so gering wie möglich zu halten, haben sie den Transport auf einen Wagen reduziert. Der genaue ökologische Fußabdruck des Festival wird in den kommenden zwei Wochen ausgerechnet – dann will das Orchester eine Kompensation für die Umweltbelastungen leisten.

GVH-Ticket für klimaneutrale Anreise des Publikums

Die Musikerinnen und Musiker, die aus ganz Deutschland kommen, waren sämtlich mit dem Zug angereist. Und auch die Gäste wurden beim Ticketkauf und in den sozialen Medien gebeten, mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu kommen. „Deswegen haben wir einen Deal mit dem Großraum-Verkehr Hannover (GVH) gemacht, der in unser Festivalticket ein ÖPNV-Fahrschein integriert“, sagt Moschkau. Auch auf Flyer habe das Veranstaltungsteam ganz bewusst verzichtet: „Das sind Sachen, die die Leute am Ende wegwerfen“, sagt Moschkau. Der Verzicht auf Print-Werbung habe sich allerdings beim Ticketverkauf bemerkbar gemacht – mit Flyern hätte man vermutlich mehr Menschen erreicht, sagt die Sprecherin.

Das klimaneutrale Festival hätte auch bei den Musikerinnen und Musikern etwas angestoßen. „Die jüngeren gehen mit dem Thema Klima schon sehr bewusst um – aber auch in den Proben konsequent zu sein, das hat etwas ausgelöst“, sagt Moschkau. Die Musikerinnen und Musiker probten hauptsächlich Zuhause, zusammen kamen sie erst wenige Tage vor dem Festivalstart in Hannover. Bei der Anreise sei auch der GDL-Bahnstreik eine Herausforderung gewesen. Eine der Referentinnen wollte eigentlich früher anreisen, musste jedoch wegen des Streiks umplanen: „Am Ende ist sie pünktlich angekommen“, sagt Moschkau schmunzelnd.

Sprecherin und Sopranistin Lini Gong beim Eröffnungskonzert des Festivals in der Christuskirche. Quelle: Ilona Hottmann

Nachtkonzert von Musica assoluta: Eine Reise in die Welt des Ozeans

Am ersten Festivaltag nimmt das Orchester Musica assoluta das Publikum mit auf eine Reise in die Weiten und Tiefen des Ozeans. Das Nachtkonzert beginnt mit einer Improvisation von E-Gitarre und vier Beckenspielern vom Jugendsinfonieorchester Hannover, die in vier Ecken des Kirchenschiffs der Christuskirche verteilt sind. Sie entfalten einen Klangraum, der durch die Nachklänge von tiefen, sphärischen Tönen und beruhigenden, dem Meeresrauschen ähnlichen Beckenklängen bestimmt wird.

So ähnlich könnte sich für Jona das Innere des Wals angehört haben. Nach und nach folgen weiche Schläge auf den Becken, wie eine Maschine, die sich langsam in Bewegung setzt. Das Crescendo steigert sich bis zu harten, zischenden Klängen. Plötzlich ist nur noch das tiefe Grummeln da, das überleitet zu Thorsten Enckes Komposition „It is noisy in the Ocean…“.

„Es muss ein Umdenken geben“

Für das Stück hat Encke mit der Meeresbiologin Dr. Stephanie Plön zusammengearbeitet, die ihn auf die unterschiedlichen akustischen Geräusche von Meeresbewohnern aufmerksam gemacht hat. Bei einem Kurzvortrag stellt Plön Aufnahmen von diesen Tiergeräuschen vor und zeigt auch, wie laut Schiffe oder Windturbinen im Meer sind. „Diese Geräuschkulisse gefährdet die Gesundheit von Populationen und ganzen Arten, es muss ein Umdenken geben“, sagt sie.

Dirigent Thorsten Encke überträgt die Geräusche von Meerestieren auf Instrumente. Dazu hat er mit der Meeresbiologin Stephanie Plön eng zusammenarbeitet und das Stück „It is noisy in the ocean...“ komponiert. Quelle: Ilona Hottmann

Encke hat die Geräusche der Meerestiere auf Instrumente übertragen. Die Violinisten schaben an ihren Instrumenten, die Fagottspielerin klopft auf den Korpus, ein Cellist dreht sein Cello um und streicht an der Unterkante seines Instruments entlang und erzeugt dabei einen vibrierend hohen Klang. Diese unorthodoxen Spielarten der Instrumente sind wie Motiviken, die das Orchester Musica assoluta“ zu immer neuen, faszinierenden Klangorten verbindet. Zum Abschluss spielt Susanne Würmell auf der Glasharfe „In a Landscape“ von John Cage. Die beinahe fernöstlichen Melodien, die Würmell virtuos zu erzeugen vermag, runden den Abend mit seinen ungewohnten Klangwelten ab.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen steigender Inzidenz: Festival in Christuskirche verlegt

Wegen der Corona-Pandemie verlegten die Organisatorinnen und Organisatoren das Festival in die Christuskirche. Wegen der wieder steigenden Inzidenz konnte das Festival anders als ursprünglich geplant nur am Sonnabend im Bürgerhaus Misburg stattfinden. Maximal 50 Personen hätten zu den Veranstaltungen ins Bürgerhaus gedurft: „Bei einem Orchester mit 35 Musikerinnen und Musikern wären nur eine Handvoll Gäste da gewesen“, sagt Moschkau.

Eigentlich sollte mit dem Festival auch der 50. Geburtstag des Bürgerhauses gefeiert werden. Doch das ließ sich nicht machen. Nicht wegen der Klimabelastung, sondern wegen Corona.

Von Jonathan Josten und Leona Passgang