Hannover

Es ist eine Geburtstagsfeier, aber die Freude hält sich in Grenzen. „Ehrlich gesagt ist meine Stimmung nicht so gut“, sagt Andrew Manze. Der Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie ist trotz der Hindernisse, die eine Reise in Corona-Zeiten mit sich bringt, vom heimischen Stockholm nach Hannover gekommen, um dabei zu sein, wenn das Jubiläum seines Orchesters gewürdigt wird, das am 1. Mai 1950 gegründet wurde. Jetzt sitzt Manze im leeren Foyer des Funkhauses auf einem der neuen roten Ledersofas, die hier seit dem Umbau im Großen Sendesaal stehen und auf denen noch kein Zuhörer gesessen hat. Erst verzögerten sich die Bauarbeiten, dann kam Corona. Das letzte Konzert im Saal liegt inzwischen schon fast ein Jahr zurück.

Zwölf Meter für eine Flöte

Zum Geburtstag des Orchesters, das hier normalerweise probt und spielt, hat man nun aber doch die Bühne freigegeben: für Solisten oder kleine Besetzungen, mit denen sich Abstandsregeln einhalten lassen. Im Orchester sind die kaum zu realisieren. Ein Flötist, so empfiehlt es die Berufsgenossenschaft der Musiker, sollte beim Spielen zwölf Meter entfernt von seinen Kollegen sitzen. Für den Höhepunkt der Feierlichkeiten, die das Publikum im Radio und im Internet verfolgen konnte, hat man sich daher auf Streicher beschränkt. Ein Quartett aus Musikerinnen und Musikern der Radiophilharmonie begleitet den Pianisten Igor Levit, der zu den prominenten Gratulanten des Tages gehört.

Magischer Mozart-Moment: Igor Levit spielt mit Streichquartettbegleitung im Großen Sendesaal. Quelle: Samantha Franson

Gemeinsam spielen sie Mozarts A-Dur-Klavierkonzert – in stark reduzierter Besetzung, aber immerhin mit Dirigentem. Manze macht sich dabei allerdings keine Illusionen. „Die Musiker brauchen mich hier natürlich nicht“, sagt er. „Das ist schon ein etwas sonderbares Gefühl.“ Sobald Manze aber den Einsatz gegeben hat, ist von den Umständen nichts mehr zu spüren. Dass kaum Zuhörer im Saal sind, dass der Orchesterklang nur als Extrakt zu ahnen ist, dass nicht einmal der Deckel des Flügels geöffnet ist – all das tritt schlagartig in den Hintergrund, sobald die Musik erklingt. Das Glück des Zuhörens überflutet einen magischen Mozart-Moment lang alle Sorgen und Bedenken.

Absagen und neue Pläne

„Es ist ein sehr emotionaler Augenblick, bei dem ich merke, was mir so lange gefehlt hat“, sagt dann auch Matthias Ilkenhans, der Manager der Radiophilharmonie. Er muss dafür sorgen, dass solche Momente sich möglichst bald wiederholen und auch wieder Publikum erreichen. In zwei Wochen wird Ilkenhans das Programm für die kommende Saison mit vielen groß besetzten Werken präsentieren. Ob man das je zu hören bekommt, ist allerdings fraglich. Gerade erst wurden alle Konzerte bis Juli und das Klassik-Open-Air mit „Carmen“ im Maschpark offiziell abgesagt. Wird eine große Eröffnung im September möglich sein? Der Vorverkauf für die nächste Spielzeit beginnt jedenfalls erst am 6. Juli, weil man hofft, dann klarer zu sehen.

„Ein emotionaler Moment“: Matthias Ilkenhans im leeren Foyer des Großen Sendesaals. Quelle: Stefan Arndt

Wie schnell schöne Planungen hinfällig werden können, musste man beim NDR schon zu Beginn dieses Jahres erleben: Die neue Bühne im Funkhaus, die im Januar bei einem Festkonzert mit der Starpianistin Martha Argerich eingeweiht werden sollte, wurde erst unmittelbar vor den Kontaktbeschränkungen Mitte März fertig. Argerich spielte deshalb im Kuppelsaal, andere Konzerte wurden abgesagt oder verlegt.

Melancholische Eröffnung

So kam nun einem hannoverschen Kollegen von Argerich die Ehre zu, die ersten öffentlichen Töne im neuen Saal zu spielen: Der Pianist Markus Becker eröffnete die umgestaltete Bühne und den Reigen der Geburtstagsständchen, in den später noch Klarinettistin Sharon Kam, Pianist Lars Vogt, Sopranistin Ania Vergry und die Gruppe Maybebop einstimmen sollten.

Tastender Beginn: Pianist Markus Becker hat die neue Bühne im Großen Sendesaal eröffnet. Quelle: Irène Zandel

Becker spielt zunächst den langsamen Satz aus der großen As-Dur-Sonate von Joseph Haydn. Ein Stück, das sich langsam tastend den Raum erobert – Musik voller Ruhe, Ernst und tröstlicher Melancholie. Für den Pianisten ist Haydn ein „Quaratäne-Komponist“, weil man in ihm beim Spielen „einen idealen Gesprächspartner“ finde. Kein Wunder also, dass Becker sich auch zu eigenen Bemerkungen hinreißen lässt: Kurz vor Schluss verabschiedet er sich improvisierend vom Notentext, lässt sich sogar zu einem Happy-Birthday-Anklang hinreißen und findet dann wieder dezent und bescheiden zu Haydn zurück. Kein schlechter Auftakt für einen Saal, in dem sonst ein Orchester spielt, das kaum stilistischen Grenzen kennt.

Vom Publikum getragen

Konzertmeisterin Kathrin Rabus wünscht sich, dass das bald wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Sie kann sich kürzere Programme in kleiner Besetzung für wenige Zuhörer vorstellen, die dann mehrfach hintereinander gespielt werden, um doch einen großen Teil des Publikums zu erreichen. Doch wird das überhaupt wieder in den Konzertsaal kommen? Kontrabassist Jürgen Normann ist da optimistisch. Mit seinen Kollegen hat er in den vergangenen Wochen vielen Abonnenten persönlich am Telefon über die aktuelle Lage des Orchesters informiert. „Ich habe dabei sehr stark den Eindruck gewonnen, dass wir wirklich von unseren Zuhörern getragen werden“, sagt er. Das Bedürfnis, wieder Konzerte zu erleben, sei sehr stark.

Zurück zur Geige? Andrew Manze. Quelle: Ole Spata/dpa

Das ist auch bei Andrew Manze so, der schon darüber nachdenkt, wieder selbst die Geige in die Hand zu nehmen, die er vor Jahren gegen den Dirigierstab getauscht hat. Falls die geplanten Programme auch im Herbst nicht gespielt werden können, hofft er aber doch auf eine Besetzung, die etwas größer sein kann, als nun beim Mozart-Konzert. Erste Erfahrungen mit einem möglichen Programm in Corona-Zeiten sammelt er im Juni, wenn er mit dem Orchester des schwedischen Rundfunks Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ aufführen wird – nicht in originaler spätromantischer Opulenz, sondern in einer Bearbeitung für Kammerorchester. Es gibt viele Möglichkeiten auch für sein Orchester, glaubt Manze. Ein so positiver Mensch wie er will sich schließlich nicht dauerhaft die Stimmung verderben lassen.

Von Stefan Arndt