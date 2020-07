Orden für den Dichter und Lektor Hans Georg Bulla 

Hannover

Das kommt nicht oft vor: Das Land Niedersachsen ehrt einen Dichter mit dem Verdienstorden am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens. Ausgezeichnet wird der Lyriker Hans Georg Bulla, der in der Wedemark wohnt. Bulla, 71, hat mittlerweile rund 20 Gedichtbände veröffentlicht und sich außerdem als Lektor für bibliophile Büchermacher wie Peter Marggraf aus Neustadt und Eric van der Wal aus Bergen in Holland hervorgetan. In dieser Funktion hat er zahllosen jungen Autoren zu Debüts verholfen.

Von Bert Strebe