Wie kann man heutzutage etwas Neues schaffen? Vielleicht, indem man sich ausschließlich bei Vorgefundenem bedient? Diesen Weg ist der Münchner Choreograf Moritz Ostruschnjak bei seinem Stück „Autoplay“ gegangen, das er selbst als „Bastard-Pop aus 1000 Diebstählen“ bezeichnet. Das Ergebnis des Beutezugs war jetzt bei Tanztheater International im Ballhof Eins zu erleben.

Geplündert hat Ostruschnjak das Internet: „Jede Bewegung, jeder Ton, jedes Bild ist ein objet trouvé aus dem World Wide Web“, lässt er verlauten. Steht dort aber nicht alles mehr oder minder wild neben- und durcheinander? Eben. Darum geht es ja gerade.

Travolta trifft Zarathustra

Der Abend könnte nicht weiter von einem klassischen Handlungsballett entfernt sein. Die drei Herren und die eine Dame auf der Bühne zeigen Spurenelemente von Ausdruckstanz ebenso wie dümmliche Selfie-Posen, Gymnastik oder Schuhplattler. Entsprechend gemischt ist der Soundtrack, der Verbeugungen vor Strawinsky und Debussy enthält, aber auch „Hallelujah“, technoides Gestampfe oder „In the air tonight“.

Logisch, dass die Bilderflut auf einer großen Leinwand und zwei Bildschirmen ebenfalls keine Einheit bildet. Manches hat passenderweise mit Bewegung zu tun: Man sieht „Fidget Spinner“, sich überschlagende Autos (hoffentlich) aus einem Computerspiel oder Menschen, die sich im Moonwalk zu üben scheinen. Da hier aber jederzeit alles geschehen kann, sind auch Che Guevara oder John Travolta in einem berühmten „Pulp-Fiction“-Meme mit von der Partie.

Aus Hype wird Hate

All das wird besonders lustig, wenn es aus den Fugen gerät. Coole Moves auf der Bühne wirken nun einmal weit weniger cool, sobald sie in keinem erkennbaren Zusammenhang stehen. Und ein locker-flapsiger Workout passt auch dann nicht zu „Also sprach Zarathustra“, wenn er im Takt dargeboten wird. Der Abend hat jedoch zugleich seine ernsten Seiten: Ziemlich fies ist etwa eine Passage, in der Aufnahmen von waffenbewehrten Leuten so perfekt zu Klaviermusik zusammengeschnitten sind, dass jedes Arpeggio zu einer fast ästhetisch wirkenden Bilderfolge führt. Und am Schluss flackern dem Publikum in wildem Wechsel die Worte „Copy“, „Paste“, „Hype“ und „Hate“ entgegen.

Das Ensemble ist großartig. Manchmal driftet der Abend ein wenig in Richtung Overkill. Aber solange ein Overkill Spannung erzeugt, kann man gut damit leben.

