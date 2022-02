Hannover

Im Sprachland ist alles ein bisschen anders. Aber schön. Der Schriftsteller Axel Hacke hat sich in diesem Land der komischen Wörter ein bisschen herumgetrieben und aufgeschrieben, was ihm da so zu Ohren gekommen ist. Im Sprachland sagen sich Eichelhecht und Aschenpudel gute Nacht. Und wer Unterhaltung sucht, findet sie im „Tehata“.

Ich hatte in Nienburg an der Weser zu tun, im Theater, um genau zu sein, stieg am Bahnhof in ein Taxi und nannte mein Ziel.

Isskla, Scheff, Tehata, sagte der Fahrer, der ganz klar ein Sprachländer war. Ja, genau, zum Theaaaaterrrr also, sagte ich, damit er mich nicht falsch verstünde.

Isskla, Scheff, Tehata. Und so fuhren wir denn. Und kamen auch an. Ich bezahlte, bekam meine Quittung. Auf der stand, handgeschrieben, Bahnhof – Tehata, also die Fahrtstrecke.

Dieses Wort Tehata habe ich seitdem in meinen Sprachschatz übernommen, es klingt einfach so schön. Man muss es ein bisschen hauchen, die beiden letzten Silben einfach nur aus dem vorderen Mundraum heraussprechen, dann klingt es am besten. Sprechen Sie mir nach! Mach doch nicht so ein Te-hata!

Ich habe später nachgeschaut und entdeckt, dass es im indischen Bundesstaat Westbengalen eine Stadt namens Tehatta gibt, die manchmal auch Tehata geschrieben wird. Sie hat (Stand allerdings 2011) 21 093 Einwohner, vier Schulen und ein Government College. Ich konnte nicht herausfinden, ob es in Tehatta ein Tehata gibt, aber ich versichere Ihnen: Nienburg an der Weser hat eines.

Axel Hacke: „Im Bann des Eichelhechts und andere Geschichten aus Sprachland“. Verlag Antje Kunstmann, 264 Seiten, 22 Euro. Am Dienstag, 15. Februar, stellt Axel Hacke das Buch um 20 Uhr im Pavillon Hannover vor. Und vielleicht liest er auch etwas aus seinem Buch „Ein Haus für viele Sommer“, das in ein paar Tagen erscheinen wird.

Von HAZ