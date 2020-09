Hannover

Es klingt erleichtert: „Ich freue, mich, diesen Neustart unter besonderen Bedingungen hier zu begehen – herzlich willkommen!“ ruft Pavillon-Geschäftsführerin Susanne Müller-Jantsch am Mittwoch in den großen Saal des Kulturzentrums am Raschplatz. Der wäre in normalen Veranstaltungszeiten mit etwa 200 Leuten zu einem Drittel und somit mäßig gefüllt. Aber es sind keine normalen Zeiten, und deshalb ist der Laden nun also voll.

Pavillon statt Apollo-Kino

Dass Puppenspielerin Sabine Murza alias Murzarella überhaupt auftreten kann, hat mit einer gemeinsamen Anstrengung von Künstlern, Veranstaltern, Behörden und Politikern zu tun. Einer von ihnen ist Desimo, der zur Begrüßung auch auf der Bühne steht. Die ist an diesem Abend quasi seine – Murza, die singende Bauchrednerin, hätte eigentlich in Desimos Heimspielstätte, dem ausverkauften Apollo-Kino, vor etwa eben 200 Menschen spielen sollen. Ging aber nicht, so wie vieles in den vergangenen Monaten nicht ging.

Der Zauberer und Entertainer hat maßgeblich am Theater für Hannover mitgebaut, einem Gemeinschaftsprojekt von Desimos Spezialclub, Theater am Küchengarten und Pavillon. Alle bespielen die Bühne abwechselnd, die Stadt sichert die Finanzierung bis Ende Oktober, an einer Weiterführung wird jetzt schon gearbeitet.

Singen hinter der „Sängergrenze“

Die Spielregeln für Zuschauer sind mittlerweile bekannt und gelten auch hier: Kontaktdaten abgeben, Maskenpflicht und Begleitung bis zum Sitzplatz, Sitzen in Zweiergruppen, (noch) keine Gastronomie. Künstlerin Murzarella steht beim Singen hinter einer markierten „Sängergrenze“ im hinteren Bühnendrittel, „beim Sprechen darf ich weiter nach vorn kommen“. Mit ihren Puppen, einem frechen Kakadu, Autoschrauber und Schalke-Fan Kalle oder der hochanständigen Frau Adelheid, entführt sie das Publikum in eine fast coronafreie und ziemlich lustige Welt. Die Stimmung ist sehr entspannt, es wird viel gelacht und viel applaudiert. Ein Gefühl der Enge kommt im Pavillon nirgends auf.

Weiter geht es beim „Theater für Hannover“ bereits heute mit Matthias Brodowy, der wie Murzarella zwei verkürzte Vorstellungen spielt, ebenso Jan Logemann am Freitag. Neben dem Gemeinschaftsprojekt laufen im Pavillon auch eigene Veranstaltungen wie Theater (erste Premiere am Sonnabend) oder Workshops wieder an. Weitere Infos auf pavillon-hannover.de.

Von Uwe Janssen