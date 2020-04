Hannover

Der Pavillon am Raschplatz bleibt inklusive der Theaterwerkstatt wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August geschlossen. Das Masala-Weltbeatfestival ist auf das kommende Jahr verschoben, es soll nun vom 4. bis zum 11. Juni 2021 stattfinden. Der Leihbetrieb in der Oststadtbibliothek im Haus soll vom 4. Mai an mit Einschränkungen wieder starten, das Café Mezzo wartet auf eine behördliche Ansage und soll den Gastronomiebetrieb, ebenfalls mit Einschränkungen, wieder aufnehmen, sobald das möglich ist.

Das teilte das Veranstaltungsteam des Hauses am Dienstag mit. Die Entscheidung sei maßgeblich durch die unklare Genehmigungslage für Veranstaltungen unter 1000 Personen und die damit einhergehenden Planungsschwierigkeiten beeinflusst worden. Bis zum 31. August sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten. Derzeit gibt es keine behördlichen Anweisungen dazu, wie und wann man Konzerte, Theateraufführungen oder Lesungen mit weniger Besuchern organisieren könnte.

Die Bühne bleibt vorerst leer: Der große Saal im Pavillon. Quelle: Frank Wilde

Ein Teilbetrieb mit nur wenigen Veranstaltungen sei im Pavillon ohnehin nicht finanzierbar, weil das Haus wegen der vielen Absagen und Verlegungen derzeit keine Einnahmen erziele. Allerdings sollen einige Onlineformate unterstützt werden. Derzeit wird ein Hygienekonzept erarbeitet, das gelten kann, wenn der Betrieb wieder aufgenommen wird. Ob das am 1. September sein werde, sei derzeit aber noch offen.

