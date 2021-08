Hannover

Von der Bühne des Biergarten „acht & siebzig“ klingen die Synthesizersounds von früher. Mitte, Ende Neunziger vielleicht: kuschelig wie ein warmes Bett, glatt und leicht schmierig wie Satinbettwäsche. Peter Heppner steht mit seiner Band auf der Bühne – und hat hauptsächlich Nostalgie im Gepäck. Und hat – neben Songs aus Soloalben – noch Musik aus vier unterschiedlichen Bandprojekten. Ein wenig was von Wolfsheim ist dabei, ein Lied, das er zusammen mit dem DJ Paul von Dyk geschrieben hat, eines das zusammen mit der Band Schiller entstanden ist, und natürlich „Die Flut“, entstanden in Zusammenarbeit mit Joachim Witt.

Los geht es mit dem Lied „Unlovable“, dann kommt „Alleinesein“ und überhaupt: Heppners Interpretation von Dark Wave und Synth Pop ist nicht unbedingt fröhlich, gerne in sich gekehrt, getragen von den Keyboardplastikstreichern, ein wenig nach vorne geholt vom Schlagzeug, aber auch nicht zu viel, eine kleine Prise Gitarre schleicht sich manchmal dazwischen. In den Texten geht es um Einsamkeit, verpasste Liebe, Verlassenwerden, Entfremdung, vage Träume von besseren Welten und natürlich – im letzten Lied vor der Zugabe - auch um die Frage, wann denn nun die Flut kommt. Nur wenige der Songs treiben tatsächlich, die meisten wabern eher atmosphärisch in unterschiedlichen Formen von Traurigkeit vor sich hin.

Wenig Ansagen, viel Stimmung

Tatsächlich ist das Konzert insgesamt recht ereignislos. Gute zwei Stunden stehen die Musiker auf der Bühne, zwei Stunden lang spielen sie Songs, Heppner singt auf seine charakteristische, leicht nasale Art und blättert in den Papieren, die auf dem Notenständer vor ihm liegen. Bewegung gibt es auf der Bühne kaum, mit dem Publikum spricht Heppner auch eher wenig. Manchmal kommt, nach einem Applaus, ein fröhliches „Vielen Dank“, mehr nicht.

Aber das muss ja auch nicht sein. Weder die eher getragenen Songs noch der nieselige Sommerregen halten das Publikum davon ab im engen Bereich ihrer Sitzplätze, eingepackt in Regenponchos, auf der Stelle zu tanzen. Spätestens zum Lied „...und ich tanz“ verwandeln sich die Sitzreihen in eine wogende Masse, die die Synthesizersounds über sich hinwegwaschen lässt. Und eben das warme Gefühl der Nostalgie, das aus diesen Sounds quillt: Obwohl eher wenig passiert, klingt das Konzert ein wenig wie ein undefiniertes früher, irgendwann vor der Jahrtausende, oder besser: wie dieses früher gerne gewesen wäre aber vermutlich nie war. Und vor dem letzten Song hört dann sogar der Regen auf.

Von Jan Fischer