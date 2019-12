Hannover

Um zwei Minuten nach 20 Uhr schlendert ein ausnehmend schlanker Herr in Jeanshose, Jeanshemd und weißen Turnschuhen auf die Bühne. In der Hand hält er einen Barhocker. „Jetzt denken sie wohl, auf dem mache ich es mir den ganzen Abend bequem“, sagt Peter Kraus: Vom Rang des Kuppelsaals aus gesehen, erscheint er tatsächlich wie ein 20-Jähriger. „Nein, nein“, schränkt Kraus ein, „der ist für meinen Bassisten. Der wird bald 50“. Es darf ein erstes Mal gelacht werden.

Am 18. März ist Peter Kraus, der Meister des berufsjugendlichen Hüftschwungs und des ewig vitalen Rock-’n’-Roll-Gens, 80 geworden. Weil ihm immer noch nicht nach Rente zumute ist, ist er mal wieder auf Tour. Drei Jubiläen hätte er dieses Jahr zu feiern, erzählt uns der in München geborene Kraus. Seine 80. Geburtstag. Seine goldene Hochzeit. Und die fünfte Ausgabe seiner Abschiedstournee. Noch ein Lacher.

Enorme Präsenz

Dann sind wir im zu zwei Dritteln gefüllten Kuppelsaal schon mitten drin in einer die Kraus-Karriere im Besondern und einer die deutsche Unterhaltungsmusik im Allgemeinen reflektierenden Revue-Show. Als Schauspieler, TV-Moderator und Entertainer, weiß er, wie er seine Musikauswahl präsentieren muss. Locker, leicht, witzig, mit vielen Anekdoten und historischen Einblicken.

Wir erfahren, wie der Rock ’n’ Roll ankam in Deutschland. Personifiziert von Elvis. Und dann von Peter. Bei Tiger, einem Song aus dem Jahre 1959, regnete es einst Slips auf die Bühne. Im Laufe der Jahre wurden die dann immer größer, kalauert Kraus. An diesem Abend fliegt kein einziger Slip auf die Bühne. Das Schicksal eines 80-Jährigen. Eines 80-Jährige, der aber immer noch mit enormer Präsenz das Geschehen bestimmt und hochachtungsvoll den Hüftschwung wagt, wie es sonst nur einer mit der Hälfte seiner Lebensjahre vermag.

Hits, Hits, Hits

Kraus und seine authentisch auf den Punkt spielende achtköpfige Band packen Rock-’n’-Roll-Geschichte von Elvis Presley bis Chuck Berry, deutsche Schlagerseligkeit von Bill Ramsey bis Vico Torriani und vor allem seine eigene kurvenreiche Hit-Karriere („Die Straße der Vergessenen“, „Wenn Teenager träumen“) in knackige Medleys. Gefühlt fehlt es an nichts, was wichtig war zu der Zeit. Selbst die „Lulle“-Musik, die ihm sein Produzent aufzwang – „weil die weibliche Fans das hören wollten“ ( Kraus). Weil er so nett lächeln konnte, hat der deutsche TV-Moderator Frank Laufenberg mal gesagt, könnte er auch erfolgreich über Eierlikör singen. Macht er aber nicht.

Im zweiten Teil des Abends nimmt die über zweistündige Show noch mal Fahrt auf. Hits, Hits, Hits: von den Stones über den Kriminaltango bis zu den unverwüstlichen roten Lippen, die man küssen soll. Und immer wieder Elvis: „Jailhouse Rock“ und die deutsche Version von „You Are Always On my Mind“- „Ich denk immer noch an dich“. An diesem Abend werden viele mit gealterte Kraus-Fans noch lange denken. Bis zur nächsten Abschiedstour.

Lesen Sie auch

Von Bernd Schwope