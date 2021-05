Hannover

Er hat noch einen Koffer in New York. Und einen Kontrabass. Und sogar eine kleine Wohnung. Aber dort gewesen ist der Jazzmusiker Peter Schwebs schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Nach dem Studium an der hannoverschen Musikhochschule hat der Bassist seine Ausbildung ab 2006 in der Jazz-Metropole in den USA fortgesetzt. Seither hat er abwechselnd in Hannover und New York gelebt und von beiden Städten aus seine vielfältigen Bandprojekte vorangetrieben.

„Ich habe das Beste von beiden Welten mitgenommen“, sagt Schwebs. „Doch langsam wird es Zeit, das Zimmer in New York aufzugeben.“ Das liege auch, aber nicht nur, an der Pandemie: „Corona hat die Entwicklung nur beschleunigt.“

„Ich muss das Zimmer langsam mal aufgegeben": Peter Schwebs in New York. Quelle: Irene Zandel

40 Jahre Jazz in Niedersachsen

Vor allem hat die Entwicklung zum Lebensschwerpunkt Hannover familiäre Gründe: Der 41-Jährige lebt inzwischen mit Frau und kleinem Kind in der Region. Und auch beruflich hat er sich tiefer auf die Musikszene vor Ort eingelassen: Seit 2019 ist Schwebs Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Jazz, dem Verband der Jazz-Schaffenden in Niedersachsen.

Die LAG Jazz wurde 1980 gegründet, um die Musikerinnen und Musiker der regionalen Szenen besser zu vernetzen und die Sache des Jazz im Land in allen Belangen zu fördern. 2020 sollte das mit einem großen Jubiläumsfest gefeiert werden, das zugleich frischen Schwung bringen sollte. In Celle war rund um einen Wettbewerb für jugendliche Talente ein Festival mit vielen Konzerten und zugleich ein Branchentreffen mit Workshops und Diskussionsrunden für die Profis geplant.

Digitale Premiere für den „Jazz Summit“

Der Wettbewerb wurde inzwischen auf den kommenden Herbst verlegt – das breit angelegte Festival dagegen wird nun im Internet zu erleben sein: Der erste „Jazz Summit Niedersachsen“ geht am Freitag und Sonnabend als digitale Ausgabe über die Bühne. Im hannoverschen Tonstudio Tessmar wurden aufwendige Videos von Konzerten und Gesprächsformaten produziert, die ab dem Wochenende über die Festivalwebsite (jazzsummit-nds.de) kostenlos und dauerhaft abrufbar sind.

Das Chiara-Raimondi-Quintett bei der Aufnahme im Tonstudio Tessmar. Quelle: Peter Schwebs

Acht Bands aus unterschiedlichen Regionen des Landes sollen dabei die stilistische Breite der Jazzmusik präsentieren. In elf Talkrunden geht es um die Geschichte des Jazz in Niedersachsen und natürlich um seine Zukunft. Das neue Festival sei zunächst ganz anders gedacht gewesen, sagt Schwebs: „Aber so ist es nun auch ganz cool.“

Im Dialog durch die Krise

Diese positive Haltung hat den Bassisten bislang auch gut durch die Corona-Krise gebracht, die gerade ihn besonders hart getroffen hat: Schwebs gehört zu den freischaffenden Musikern, die nicht nebenher unterrichten – er lebt ausschließlich von Konzerthonoraren. „Das hat im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert“, sagt er. Doch als im März vergangenen Jahres die Welle der Absagen begann, hatte Schwebs gerade die kostspielige Hochzeitsfeier in Jamaika, der Heimat seiner Frau, hinter sich: „Unser Sparkonto war leer.“

Darum ist der Musiker sehr froh über die zahlreichen Hilfsprogramme, die seither laufen: Unterstützung kommt etwa von Stiftungen und privaten Quellen wie etwa der hannoverschen Jazzmusiker-Initiative. „Das hat recht gut funktioniert“, sagt Schwebs, der daher anders als manche seiner Kollegen und Kolleginnen auch nicht daran denkt, das Instrument an den Nagel zu hängen und Beruf zu wechseln.

Staatliche Förderung als Lotterie

Selbst dort, wo es in den vergangenen Monaten Probleme gab, sieht der Musiker nun positive Entwicklungen. Die staatlichen Hilfsprogramme hätten zu Beginn der Pandemie an eine Lotterie erinnert, sagt er: „Ob man eine Förderung bekam, hing davon ab, in welchem Bundesland man wohnt.“ Und Niedersachsen war in dieser Zeit keine gute Adresse.

Doch durch die gemeinsamen Probleme und die ganz unterschiedlichen Lösungen habe sich die Vernetzung der Musiker und Musikerinnen auf Bundes- wie aus Regionalebene weiter verbessert. Gemeinsam hat man den Dialog mit der Politik gesucht gefunden. Der Austausch untereinander und mit der Politik zielt dabei nicht nur auf akute Nothilfen ab: „Er ist auch eine Chance für den Jazz, sich neu aufzustellen, wenn es wieder losgeht.“

Was wird aus den Clubs?

Die Zukunft ist aber durchaus ungewiss. Die fehlende Perspektive macht derzeit nicht nur den Musikern zu schaffen, sondern auch denen, die der Musik Raum geben. Anders als in New York seien es meist nicht die hohen Mieten, die viele Clubs in den Ruin trieben, sagt Schwebs. „Aber man kann bei vielen Ehrenamtlichen, die die Läden am Laufen halten, eine gewisse Müdigkeit spüren.“ Die vielen Verschiebungen und Versuche, den jeweils aktuellen Hygieneanforderung zu genügen, seien zermürbend. „Es gibt kein Clubsterben, aber die Menschen, die sich engagieren, sind schon oft frustriert.“ Zum Glück, sagt der Optimist Schwebs, „sind das fantastische Leute, die trotzdem Lust haben“.

