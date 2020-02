Hannover

Die Töne haben alle im Ohr. Zumindest wer in den guten und leider oft auch alten Zeiten in der Schule Musikunterricht hatte. Am „Lindenbaum“ und am „Leiermann“ führte da kein Weg vorbei – wenn der Pädagoge besonders ambitioniert war, gab es Franz Schuberts Liederzyklus „ Winterreise“ auch komplett.

Die Bilder dazu stellten sich meist von selbst ein, wenn sie nicht vom Kunstunterricht (was es alles gab!) zugeliefert wurden. Im klinisch weißen Calder-Saal des Sprengel-Museums sind es jetzt vorwiegend akustische Holzschnitte, die illustrieren: sehr schwarz-weiß, wenig Schattierung.

Struktur statt Nuancen

Das liegt beim zweiten Abend der neuen Veranstaltungsreihe Lied im Sprengel auch an der arg direkten Akustik, die alle Klangereignisse sehr präsent ausstellt. Das liegt aber auch am russischen Pianisten Boris Kusnezow, der sich am weit geöffneten Flügel mehr um Struktur als um Nuancen bemüht. Er ist der entschlossene Partner für den sehr geradlinig agierenden Solisten.

Philip Björkqvist hat eine profunde Stimme, die in der Tiefe warm und voll tönt und gleichmäßig in eine geschmeidige Höhe führt. Wer überrascht ist, einen dunkel fundierten Bassbariton zu hören, hat in seinem Leben vielleicht zu viel Dietrich Fischer-Dieskau gehört.

Hannoversche Musiker

Dass dieser Sänger, der wie sein Begleiter an der hiesigen Musikhochschule studiert hat, Finne ist, mag man kaum glauben. So textverständlich ist noch längst nicht jeder deutsche Muttersprachler, man könnte den Text mitschreiben, nicht nur beim „Lindenbaum“, den Björkqvist fast überprononciert vom Volksliederton fernhalten will. Er konzentriert sich auf die Tonproduktion, ein wenig kurz kommt die Ausgestaltung. Fast unbewegt steht er geradlinig vor dem Flügel, Seitenblicke sind selten, die Kooperation mit seinem Klavierpartner funktioniert auch ohne.

Aber mehr Bewegung hätte seiner Ausdeutung geholfen: Der Sänger vermeidet hörbar, was er für theatralisch hält. Der „Zyklus schauerlicher Lieder“, den Schubert seinen Freunden versprochen hatte, verliert dabei einigen Schauer.

Ein herzenskalter Wintertraum

Schon die „Gute Nacht“ ist ein eher neutraler Bericht. Dass sein Mädchen einst von Liebe sprach, war das Verheißung? Die Mutter sprach „gar von Eh'“, hat ihn das beflügelt? Geängstigt? Bewegt? „Die Wetterfahne“ dreht sich in einem strammen Wind, aber wenn Björkqvist im „Frühlingstraum“ etwas mehr Emphase riskiert, dann hört man, welches Potenzial in diesem Sänger steckt. Da ist in Sachen inhaltliche Tiefenbohrung noch viel möglich.

In der „2. Abteilung“ des Gedichtereigens von Wilhelm Müller spielt Kusnezow farbenreicher auf, pointierter und schattierend. Auch Björkqvist gestaltet mutiger, nicht nur im „Wegweiser“ und der Selbstbeschwörung „Mut“. Wenn der „Leiermann“ verstummt, dann verweht dieser herzenskalte Wintertraum im Saal, es bleibt lange still, dann sehr herzlicher Beifall.

Lesen Sie auch

Von Rainer Wagner