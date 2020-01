Hannover

Philip Catherine kramt in seinen Erinnerungen. Vor fast 60 Jahren war es, als der belgische Gitarrist im Radio ein Song des Chansonniers und Gitarristen George Brassens hörte – und der Faszination der Gitarre erlag. Mit 77 sitzt er noch immer auf der Bühne und spielt Gitarre. Vielleicht nicht mehr so energiegeladen wie zu seinen besten Zeiten. Aber mit dieser tief beseelten Musikalität, für die es 60 Jahre braucht, um zu reifen.

Harmonischer Fluss

Jede kleine Phrasierung schmiegt sich logisch in einen wundervoll harmonischen Fluss von Noten mit wohlgesetzten Pausen. Catherine blickt bei seinem Konzert im Jazz-Club zurück: auf das Paris der Fünfzigerjahre, auf den Swing und den Bossa Nova.

Beseelte Musikalität mit Swing und Bossa Nova: Philip Catherine (von links) mit Sven Faller und Paulo Morello. Quelle: Navid Bookani

Einer, der nach vorne schaut, ist der niederländische Keyboarder Jasper van’t Hof. Er ist fünf Jahre jünger als Catherine. Neben Flügel und Keyboard steht bei ihm ein Laptop. Damit auch jeder sieht: Der ist nicht in seiner Zeit stehen geblieben. Zwischen van’t Hofs Konzert im Jazz-Club und dem von Catherine liegen nur zwei Tage. Musikalisch aber trennen beide mittlerweile Welten.

Gemeinsame Vergangenheit

Dabei haben beide eine gemeinsame Vergangenheit. Als der Jazz sich freimachte vom Swingdiktat und der wilden Rockmusik öffnete, galten van’t Hof und Catherine als Pioniere des europäischen Fusion-Jazz. Zusammen spielten sie in den Siebzigerjahren in der wegweisenden Band Pork Pie. Ihre Musik war wild, elektrisch, gespickt mit halsbrecherisch schnellen Soli und komplizierten Rhythmuswechseln.

Was Catherine heute zusammen mit Gitarrist Paulo Morello und Bassist Sven Faller spielt, ist der Gegenentwurf zur Pork-Pie-Zeit: entspannter, entschleunigter, beswingter Jazz voller melodischer Eindringlichkeit anstelle von Turbovirtuosität. Jasper van’t Hofs Trio-Konzert hingegen greift die Einflüsse der Jazzrock-Zeit auf und transportiert sie in das 21. Jahrhundert.

Ein altes Computerspiel

Vom Laptop steuert er pluggernde Sequencerklänge an, die entfernt an Techno-Musik erinnern. Über diesen Soundteppich entwickeln van’t Hof und seine beiden jungen Mitstreiter, Stefan Lievestro am Kontrabass und Jamie Peet am Schlagzeug, ihre engmaschigen Improvisationen. „Klingt wie ein Jazz-Soundtrack zu einem Computerspiel“, sagt ein Besucher. „Das muss aber ein altes Computerspiel sein“ wirft ein anderer Besucher ein.

In der Tat: Die synthetischen Klänge von der Festplatte wirken oft bizarr, pathetisch und fehl am Platz. Zum Glück aber streikt zwischendurch mal die Hardware. Und wir bekommen ausgiebig den akustischen van’t Hof am Flügel zu hören. An Vitalität und Technik hat er nichts eingebüßt. Seine pentatonischen Schichtungen sind immer noch ein Genuss und eine Ehrerbietung an die Spielweise des John-Coltrane-Pianisten McCoy Tyner.

Schnell und langsam, gelassen und vital, traditionell und modern: Diese beiden Konzerte führen vor allem zu einer Erkenntnis – die Wege des Jazz bleiben unergründlich.

Von Bernd Schwope