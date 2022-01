Hagenburg

Fanni sitzt im Dunkeln in der Ecke des Kinderzimmers. Das Zimmer gehört einem Mädchen namens Moira. Moira kennt Fanni nicht. Fanni lässt ihre Finger über Moiras Kuscheltier wandern, dann raschelt die Bettdecke: Moira wird wach. Sie spürt, dass jemand da ist, sie fragt: „Hallo?“ Fanni wartet, schmeckt Salz auf ihren Lippen. Moira fragt erneut: „Wer ist da?“ Schließlich sagt Fanni: „Keine Angst.“ Moira fragt: „Bist du ein Geist?“ Fanni antwortet: „Ich weiß es nicht.“

Philipp Winkler steht am Ufer des Steinhuder Meeres, dort, wo der Hagenburger Kanal mündet. Hinten, im graublauen Dunst, hockt die Insel Wilhelmstein auf der Wasserlinie, hier vorn beißt der eisige Wind Winkler immer wieder ins Gesicht. „Fanni“, sagt er und zieht seine Lederjacke ein bisschen enger zusammen, „fühlt sich komplett nicht zugehörig“. Eigentlich fühle sie sich sogar „nicht menschlich.“ Der Schriftsteller Philipp Winkler hat nach seinem preisüberhäuften Debüt „Hool“ von 2016 seinen zweiten Roman geschrieben. Er heißt „Creep“ und erscheint an diesem Montag. Er erzählt zwei Geschichten, die von Fanni aus Deutschland und die von Junya aus Japan, und beide haben nichts miteinander zu tun. Auf den ersten Blick jedenfalls.

Die Rückseite von Winklers Lächeln

Winkler ist 35, man sieht schon das eine oder andere graue Haar. Der Autor ist in Hagenburg aufgewachsen, hat in Hildesheim literarisches Schreiben studiert, ist dann nach Leipzig gezogen. „Hool“ erzählte in einer lauten, rotzigen Sprache von einem hannoverschen Hooligan, dessen Weltbild irgendwann Risse bekommt, und das Buch schlug ein wie eine Bombe.

Danach aber wurde es kompliziert in Philipp Winklers Leben. Überall gefeiert zu werden ist schön, doch nicht nur. Er würde jedem Autor raten, „mit weniger Erfolg einzusteigen“, sagt er und lächelt ein Lächeln, bei dem die Rückseite durchschimmert: Er hatte es wohl vor allem mit den eigenen Ansprüchen schwer. Winkler rutschte in eine Depression.

Quelle: Bert Strebe

Zu dem Buch, das er eigentlich nach „Hool“ schreiben wollte, fand er keinen Zugang mehr. Im Sommer 2020 erschien stattdessen „Carnival“, eine Novelle, eine wunderbare Geschichte um fahrendes Kirmes-Volk. Irgendwann zwischendurch entwickelte sich in seinem Kopf die Idee zu „Creep“.

„Creeper“ nennt man in den USA Menschen, die in Wohnungen anderer Leute eindringen, während die Bewohner zu Hause sind. Fanni ist so ein Mensch, wenn auch zunächst nur auf virtuelle Weise. Die junge Frau arbeitet in einer Firma, die Smart-Home-Überwachungsanlagen verkauft, mit Kameras vom Klingelschild bis zum Wohnzimmer. Nach Feierabend hackt sich Fanni in solche Netzwerke und nimmt als nicht eingeladener Gast am Familienleben teil.

Erscheint an diesem Montag: „Creep“ von Philipp Winkler Quelle: Aufbau-Verlag

Der zweite Erzählstrang handelt von Junya, einem jungen Japaner, der nicht vor die Tür gehen kann. Nur nachts tut er das manchmal, und dann bricht er in Häuser ein und postet seine Erlebnisse anschließend anonym im Darknet, und manchmal sind diese Erlebnisse auch blutig, denn er hat einen Hammer dabei. Sein System kollabiert, als seine Mutter stirbt und er nicht mehr nach Hause kann. Worin aber auch eine Chance liegt.

Es ist ein gutes Buch. Winkler schafft es, ein sehr genaues Bild von den Seelenzuständen von Fanni und Junya zu vermitteln, ohne auch nur ein explizites Wort darüber zu verlieren. Er erzählt einfach präzise, in welchen Handlungen sich diese Seelenzustände spiegeln. Und das, was im Innern der Protagonisten abläuft, ist das, was die beiden Stränge des Textes verbindet.

Man muss in „Creep“ viel googeln

Zugleich aber macht es Winkler seinen Leserinnen und Lesern nicht leicht. Im ersten Kapitel tauchen Wörter wie „Video Annotation Tool“, „Cubicle“, „Bounding Box“, „Pitfall“ und Abkürzungen wie „IRL“ auf, Fanni spricht von einer „random Stadt“ und liest ein „Subreddit“. Und das geht munter so weiter. Auch jüngere Leute kommen hier nicht überall mit – es sein denn, sie sind Nerds. Man sitzt also ständig mit dem Handy da und googelt.

Im zweiten Kapitel, in dem wir Junya kennenlernen, sieht es genauso aus, auf einer anderen Ebene: Ein „Tankobon“ taucht im Text auf, es gibt „Fusuma“ und „Tsukemono“ – alles japanische Begriffe, und der Roman hat kein Glossar. Also muss wieder das Handy ran. Was das Lesen zusätzlich verkompliziert, ist, dass Winkler in den Fanni-Kapiteln beispielsweise von „der_die Kund_in“ spricht – denn es gehört in der jungen, computeraffinen Szene dazu zu gendern.

Philipp Winkler. Quelle: Bert Strebe

Er möge es an Büchern, wenn er sich die Geschichte selbst erarbeiten müsse, sagt der Autor. Und er macht darauf aufmerksam, dass die vielen japanischen Begriffe im Text dem Gefühl glichen, durch Tokio zu gehen und keine Werbung und kein Straßenschild ohne weiteres entziffern zu können. Und dass Leserinnen und Leser, wenn sie fürs Verständnis der Fanni-Kapitel googeln, sich in derselben Welt wie Fanni bewegen, nämlich im Virtuellen.

In der analogen Welt wird mancher über den einen oder anderen unklaren Begriff irgendwann einfach hinweglesen, und wenn man das tut, öffnet sich die Geschichte als spannender, traurig-schöner, wunderbar lakonisch gebauter und, was unser Online-Leben angeht, beängstigender Text. Aber ohne Arbeit kommt man da nicht hin.

Winkler lebt seit gut einem Jahr, mit Freundin, zwei Katzen und einem Hund, wieder in Hagenburg. Die Natur habe ihm in Leipzig gefehlt, sagt er. Er schaut über das Steinhuder Meer, der kalte Wind rötet seine Haut. Er wirkt ruhiger als früher, wacher, stabiler. Schreibt er noch den Roman, den er ursprünglich nach „Hool“ schreiben wollte? Das wisse er noch nicht, sagt er. Derzeit sitze er an einem Drehbuch. Und an einem weiteren Roman.

Philipp Winkler: „Creep“. Aufbau-Verlag. 342 Seiten, 22 Euro.

Von Bert Strebe