Herr Goos, Sie sind Schauspieler, also Experte für Ausdruck. Was kann ich tun, damit ich mit einem Mund- und Nasenschutz nicht wie ein seelenloser Zombie herumlaufe?

Mehr Wert auf die Sprache legen, darüber nachdenken, was man sagt und wie man’s sagt. Und natürlich den Augenkontakt nicht vergessen. Über Blicke kann man sehr viel erzählen.

Mit der Sprache ist das ja so eine Sache. Neulich war ich mit Maske unterwegs und habe zu jemandem etwas gesagt, das gar nicht so schroff gemeint war, wie es sich angehört hatte. Normalerweise hätte ich das weggelächelt. Mit der Maske im Gesicht ging das nicht. Was kann man tun, um trotz Maske zu lächeln?

Da würde ich noch mal auf die Augen verweisen.

Wie lächele ich mit den Augen?

Indem man das, was man sagt, auch herzlich meint. Dann lächeln auch die Augen. Wichtig ist es auch, jemanden wirklich anzuschauen. Ein intensiver Augenkontakt kann wie ein Lächeln sein. Man könnte dabei auch den Kopf ein bisschen schräg halten, aber das ist vielleicht auch schon zuviel des Guten.

Versuchen Sie als Schauspieler auf der Bühne auch das, was Sie sagen, herzlich zu meinen? Das funktioniert ja nicht immer. Etwa wenn Sie einen Bösewicht spielen.

Ich persönlich versuche, alles für mich nachvollziehbar zu machen, um es so glaubhaft wie möglich zu sagen. Wenn ich einen Mörder spiele, frage ich nach den Beweggründen und finde meist ganz banale Emotionen, die jeder nachvollziehen kann – etwa Gier, Geiz, Liebe und Eifersucht.

Wie ist das bei Ihnen mit Maskenpflicht? Ist es vorstellbar, dass Schauspieler mit Masken proben?

Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja, dass wir überhaupt wieder anfangen können. Am Tisch sitzen und gemeinsam einen Text zu lesen, das geht ja auch mit Maske. Problematisch wird’s beim Spielen. Wenn man sich anschreit, dann kann der Speichel schon mal drei Meter weit fliegen. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, Open-air mit Sicherheitsabstand zu spielen. Ich hoffe, dass wir irgendwie kreativ mit der Situation umgehen können – und nicht nur irgendwelchen Onlineformaten hinterherhetzen. Was wir brauchen, ist die Auseinandersetzung mit dem anwesenden Publikum.

Zur Person Philippe Goos ist seit der Spielzeit 2006/07 festes Ensemblemitglied am Schauspiel Hannover. Er gehörte zu den wenigen Schauspielern, die zu Beginn dieser Saison in das neue Ensemble der Intendantin Sonja Anders übernommen worden sind. 2011 wurde er mit dem Förderpreis der Gesellschaft der Freunde des hannoverschen Schauspielhauses ausgezeichnet. Im Mai ist er bei dem gemeinsamen Streaming-Projekt „Zeitfüreinander“ von Theatern in Berlin, München, Düsseldorf, Nürnberg und Hannover zu sehen.

Von Ronald Meyer-Arlt