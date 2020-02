Hannover

Ob das wirklich eine ergonomische Sitzposition für einen Pianisten ist? Gebeugt sitzt Brad Mehldau im Kuppelsaal auf seinem sehr niedrig erscheinenden Schemel - die Füße schlecht geparkt unter dem Flügel, die Hände gekreuzt über der Tastatur. Oft neigt sich sein Kopf Richtung Tastatur, als ob er noch näher dem Klangfluss nachspüren will, den seine Finger in verwegenen Kombinationen hervorzaubern. Vielleicht müssen ja große Pianisten, wir denken da nur an Glenn Gould, gegen Sitz- und Stilordnung verstoßen? Auf jeden Fall ist Brad Mehldau ein großer Pianist. Optisch wie musikalisch. Nur der Stuhl ist zu kurz.

Am liebsten solo

Die New York Times erklärte Brad Mehldau mit Fug und Recht zum „einflussreichsten Jazzpianisten der letzten 20 Jahre“. Er ist in Klassik wie Jazz zu Hause, schreibt Filmmusiken und spielt Songs der Indie-Pop-Ikonen Radiohead mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit wie Bach-Sonaten. Am liebsten tritt er Solo auf. Oder im klassischen Trio-Jazz-Format. Mit Orchesterbegleitung erlebt man ihn nur selten. Das war nun im Kuppelsaal in der Reihe „Freistil“ der Fall, unterstützt von der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Clark Rundell.

Den ersten Teil des Abends bestreiten Mehldau und die NDR Radiophilharmonie nicht gemeinsam, sondern arbeitsteilig. Erst darf das Orchester Ausschnitte aus „Das wohltemperierte Klavier“, „Das musikalische Opfer“ und „Kunst der Fuge“ in Orchester-Bearbeitungen von Igor Strawinsky, Charles Coleman, Anton Webern und Luciana Berit vortragen. Zwischen den Werken tobt sich Mehldau improvisatorisch aus. Diese Improvisationen stehen natürlich in Bezug zu den vorher gespielten Komposition.

Frei fließend

Mehldau, ein Meister der ebenso versteckten wie klaren Abstraktion, jongliert dabei virtuos mit den Referenzpunkten aus dem Bach-Oeuvre - ein schöner Kontrast zu den präzis verfugten Orchesterklängen der NDR Radiophilharmonie. Wie Mehldau frei fließend mit den Stimmungen und dem Tonmaterial der Bach-Kompositionen umgeht, ist ein Hochgenuss. Das ist so schön, dass man sich am liebsten einen ganzen Abend mit ihm solo am Piano gewünscht hätte.

Auf jeden Fall sind seine Fähigkeiten als Pianist höher zu werten als sein Komponistenkompetenz. Sein nach der Pause mit der Radiophilharmonie aufgeführtes „Concerto for Piano und Orchester“ ist arg langatmig geraten. Die zwei Sätze drehen sich elegisch im Kreis, anstelle neue Impulse anzustoßen. So darf auch ein Soundtrack zu einer Hollywood-Schmonzette klingen. Es fehlt an überraschenden Wendungen und behutsam aufgebauten Stimmungen, wie sie sein Pianospiel auszeichnet. Als er sich zur Zugabe noch mal an den Flügel setzt und lustvoll und präzise sparsame Motive zu sich spanend aufbauenden Tondichtung schichtet, ist der anschließende Beifall euphorisch. Der Applaus nach Ende des regulären Konzerts fiel dagegen eher lauwarm aus.

Von Bernd Schwope