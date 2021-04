Hannover

Vielleicht will sich der Künstler mit dem Titel seiner Ausstellung im Kunstverein Hannover einen Jux machen. „No Body Get A Head“ heißt so viel wie „Keiner hat einen Kopf.“ Also, sind wir alle Dummköpfe? Der Künstler eingeschlossen? Dann kann man auf sein Statement nicht viel geben. Es geht ihm mit seiner Glaubwürdigkeit wie dem Kreter, der behauptet, dass alle Kreter lügen. Anders ist es, wenn man die Wörter phonetisch zusammensetzt. Dann liest sich der Ausstellungstitel als „Nobody gets ahead“, was soviel heißt wie: „Niemand kommt voran.“

Das kam man vom Künstler selbst, Pieter Schoolwerth, 1970 in St. Louis geboren, indes nicht sagen. Der vormalige Student am berühmten CalArts, des California Institute of the Arts – jenem Ausbildungsinstitut, dem die Kestnergesellschaft im letzten Jahr eine große Ausstellung widmete ­–, ist im Lauf der Jahre in Kunst und Karriere ganz schön vorangekommen. Mit seinen Gemälden, Installationen und Filmen hat er in wichtigen Einzel- und Gruppenausstellungen in Europa und den USA von sich reden gemacht.

Spaß am Sprachspiel

So lenkte er auch die Aufmerksamkeit von Kathleen Rahn, Leiterin des Kunstvereins Hannover, auf sich, die nun zum ersten Mal in Europa die Werke des Künstlers in einer großen Übersichtsschau zeigen möchte. Die Ausstellung ist bereits seit Langem installiert und wartet nur noch darauf, dass der Lockdown aufgehoben wird, um eröffnet zu werden.

Pieter Schoolwerth digital Die Ausstellung stand mehrmals kurz vor der Eröffnung, doch bisher waren die Arbeiten von Pieter Schoolwerth im Kunstverein coronabedingt nicht für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Nun startet – unabhängig vom Termin, an dem die Ausstellung zu sehen sein wird – immerhin das digitale Rahmenprogramm. Am Sonntag, 11. April, ist um 17 Uhr ein digitaler Besuch der Ausstellung möglich – in Begleitung des Künstlers. Zu den live übertragenen Kamerafahrten direkt aus der Ausstellung wird Schoolwerth aus Brooklyn zugeschaltet. Im Gespräch mit Kathleen Rahn, der Direktorin des Kunstvereins, will er seine Ansätze sowie die Entwicklung der aktuellen Ausstellung erläutern. Die Laufzeit der Ausstellung wurde bis zum 13. Juni verlängert. Bis dahin werden sich Künstlerinnen und Künstler aus Hannover in Digitalkonferenzen mit den Arbeiten von Schoolwerth auseinandersetzen. Jeweils mittwochs um 19 Uhr (beginnend am 14. April) werden Degenhard Andrulat, Constanze Böhm, Anna Eisermann, Peter Heber, Maximilian Neumann, Nikola Sarić, Julia Schmid und Tuğba Şimşek in Dialogführungen jeweils andere Blicke auf das Werk des Künstlers werfen. Die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders genannt, live über Zoom statt, Anmeldungen werden unter veranstaltung@kunstverein-hannover.de entgegengenommen.

Nicht nur der Titel macht deutlich, welch großen Spaß der Künstler an sprachspielerischen Experimenten hat. In seinem Frühwerk erfand Schoolwerth ähnlich wie die Dadaisten eine Kunstsprache, mit der er die Welt neu und anders buchstabierte. In seinem Buch „A Space Between“ (1991) hat er zu seinen hybriden Wortschöpfungen gleich noch die entsprechenden Zeichnungen gefügt.

Sie sind ebenso lustig wie poetisch. Zugleich demonstriert das Werk die Zusammenschau weit auseinanderliegender Dinge. Eine Fähigkeit des Künstlers, die sich bis heute als Konstante in wechselnden thematischen und formalen Ausprägungen durch sein Werk zieht.

In seinem Gemälde „Wild Mountain Lockout“ (2003) hat er sich, wie es aussieht, von der „Winterlandschaft“ Pieter Bruegels d. Ä. inspirieren lassen. Allerdings wird sie in Schoolwerths furiosem Werk zur Bühne einer chaotisch sich gebärdenden Gegenwartsgesellschaft, wo jeder wild entschlossen allein sein eigenes Vergnügen im Augen zu haben scheint. Wenn das Paar im Vordergrund förmlich in das Bild hinein rauscht, hat der Betrachter das Gefühl, dort amüsiert man sich zu Tode. So hat der Medienexperte Neil Postman vor Jahren den Zustand heutiger Individuen diagnostiziert. Schoolwerth malt Egozentriker, die sich im lustvollen Taumel winterlicher Unterhaltung auf dünnem Eis bewegen – metaphorisch gesprochen.

Pieter Schoolworth: „Couple“ von 2005. Quelle: Courtesy des Künstlers, Kraupa-Tuskany Zeidler und Capitain Petzel, Berlin, und Petzel Gallery, New York

Virtuos gemalt sind auch die grotesken Dissoziationen und Vermischungen des Paares in dem Gemälde „Couple“ (2005). Man denkt dabei an Francis Bacon, aber die Tragik hat bei Schoolwerth immer auch komische Dimensionen. Sogar in den existenziell ernsten Werken, in denen er sich auf alte Meister wie Lorenzo Lotto und Luis Meléndez bezieht, deren Gegenständlichkeit er in expressive Abstraktionen verwandelt.

Die Allianz von Print und Pinsel

In den Aeneas-Paraphrasen nach Simon Vouet in Schoolwerths „After Troy“-Serie (2012) entnimmt er seinen Bildvorlagen zum ersten Mal Fragmente, die er digital auf die Leinwände druckt und durch eigene Malerei ergänzt. Die Allianz von Print und Pinsel bestimmt auch die folgenden Werkserien, darunter die Bilder und Filme der Installation „Your Vacuum Sucks“ (2015), die den langen, schwer zu bespielenden Raum des Kunstvereins hervorragend gliedern.

Pieter Schoolwerths Filminstallation „Your Vacuum Sucks“ im Kunstverein Hannover Quelle: Raimund Zakowski

Mit der Vermählung von Malerei und Digitaldruck gelingt Schoolwerth eine faszinierende Harmonisierung von Gegensätzen. Zwei unterschiedliche Medien, Bildsprachen und Temperamente kommen zusammen. Das kann man auch im Sinne einer Haltung gegenüber der Wirklichkeit verstehen, nicht nur als künstlerischen Akt. Zugleich hat der Künstler damit zu einer Signatur gefunden, die seine Bilder unverwechselbar macht. Und zu einer Sichtbarkeit, die in der gegenwärtigen Flut von Bildern, die alle um Aufmerksamkeit kämpfen, nicht zu unterschätzen ist.

Von Michael Stoeber