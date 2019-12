Hannover

Das Thema bleibt. Am 13. Februar wird Ijoma Mangold in der Reihe „ABC der Demokratie“ auf der Cumberladnschen Bühne über „Klasse“ diskutieren. Schließlich ist die Reihe, die mit der Publizistin Carolin Emcke als Gastgeberin begann, mittlerweile beim Buchstaben „K“ angekommen. Allerdings wird der Diskussionsgast für die Fragen nach Klasse und Schicht nicht die Soziologin Cornelia Koppetsch sein.

Der Grund: Gegenüber Cornelia Koppetsch, die an der TU Darmstadt Soziologie lehrt, sind Plagiatsvorwürfe erhoben worden. Ihr Buch „Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter-Verlag“, das im Mai im Transcript-Verlag erschienen ist, soll Passagen erhalten, in denen die Autorin Zitate aus anderen Büchern nicht korrekt als solche kenntlich gemacht hat. Kurz vor der Verleihung des Bayerischen Buchpreises, für den das Buch nominiert war, hat die Jury das Buch aus dem Wettbewerb genommen. „Die Gesellschaft des Zorns“ stand auch auf der Shortlist für den renommierten Sachbuchpreis von NDR-Kultur, der Anfang November im Schloss Herrenhausen verliehen wurde. Das Buch kam nicht in die Endauswahl, weil der Verlag den Titel zurückgezogen hatte, nachdem die Plagiatsvorwürfe bekannt geworden waren.

Für das „ABC der Demokratie“ sucht Gastgeber Ijoma Mangold jetzt eine neue Gesprächspartnerin. „Die Veranstaltung wäre im Moment zu stark von den öffentlich gegen Frau Koppetsch erhobenen Plagiatsvorwürfen überschattet. Wir haben uns daher einvernehmlich mit ihr darauf verständigt, derzeit von dem Auftritt in Hannover Abstand zu nehmen”, sagte Lavinia Francke, die Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen, die die Reihe zusammen mit dem Schauspiel Hannover veranstaltet.

