Was soll mit Hannovers Kulturlandschaft passieren, nachdem die Stadt in die zweite Runde der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas gekommen ist? Einen ersten Eindruck davon vermittelt der nun als Entwurf veröffentlichte Kulturentwicklungsplan der Stadt – eine Art Wunschliste, in dem wichtige Ziele und Vorhaben benannt werden, die in den kommenden Jahren realisiert werden sollen.

Darunter sind auch konkrete Projekte wie die Umgestaltung des Maschparks, der von den umliegenden Museen (Sprengel-Museum, Landesmuseum, Kestnermuseum) in eine „Kunst-Agora mit hoher Strahlkraft“ verwandelt werden soll.

Mehr Strahlkraft: Im Sprengel-Museum sollen künftig alle zwei bis drei Jahre „international ausstrahlende Großausstellungen“ ausgerichtet werden. Quelle: Christian Behrens

Strahlkraft ist überhaupt das wichtigste Ziel des Plans: Hannover soll als Kulturstadt viel stärker national und international wahrgenommen werden. Dabei könnte unter anderem das Sprengel-Museum helfen: Dort sollen künftig alle zwei bis drei Jahre „international ausstrahlende Großausstellungen“ ausgerichtet werden – vor Augen haben die Autoren dabei vermutlich die Schau „Marc, Macke, Delaunay“, die 2009 mehr als 250 000 Besucher angezogen hat.

Zwei neue Kulturzentren

Offiziell nachgedacht wird zudem über zwei neue Kulturzentren: Gemeinsam mir der Region würde die Stadt gern ein „International Centre of Music and Sounds“ aufbauen, in dem das Hören aus Blickwinkeln wie Musik, Technik und Medizin beleuchtet wird. Das wird allerdings nicht so schnell geschehen: Zunächst geht es um eine Machbarkeitsstudie. Auch der Bau eines „Produktionshauses für Musik, Theater und Tanz“, in dem geprobt und aufgeführt werden kann, soll ernsthaft geprüft werden. Angedacht war in früheren Plänen ein Standort am Hohen Ufer.

Mehr Platz für die Musik

Ein wichtiges Infrastrukturprojekt ist auch der geplante Neubau des Stadtteilzentrums Döhren, das mit vorbildlicher Gestaltung und Konzeption „Kultur, Bildung und Teilhabe für alle und mit allen Bevölkerungsgruppen“ ermöglichen soll. Außerdem soll die Stadtbibliothek an der Hildesheimer Straße erweitert werden. Auch die Musikschule wird wohl zusätzliche neue Räume bekommen – sowohl in zentraler Lage rund um die Maschstraße als auch in Dependancen in den einzelnen Stadtteilen. Die Stadt will zudem dafür sorgen, dass die Hochschule für Musik, Theater und Medien mehr Platz bekommt. Dafür ist zwar das Land verantwortlich – die „bauliche und räumliche Erweiterung“ sei aber ein wichtiges Vorhaben für die „Kulturentwicklung Hannovers“, heißt es in dem Papier.

„Kunst am Bau“ kommt zurück

Weitere Themen sind eine Reform der Kulturverwaltung, die schlagkräftiger werden und unkomplizierter agieren soll, wenn es etwa um Förderanträge geht. Über das Kulturdezernat hinaus soll Kultur als allgemeines Querschnittsthema wahrgenommen werden. Beispielsweise soll ein neues Programm zur „Kunst am Bau“ aufgelegt werden, das bei allen öffentlichen Neubauten zu berücksichtigen ist. Neben einer internationalen Sichtbarkeit will Hannover auch die eigene Internationalität weiterentwickeln und unter anderem geflüchteten Künstlern einen sicheren Hafen sowie Arbeitsmöglichkeiten bieten.

Künstler Sebastian Peetz präsentiert das „Bid Book“, mit dem sich Hannover für die Kulturhauptstadt 2025 beworben hat. Quelle: Christian Behrens

Welche der Ziele tatsächlich in Angriff genommen werden sollen, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Das Papier der Stadt ist ein Arbeitsentwurf, der nun auch in öffentlicher Diskussion erweitert und vertieft werden soll. Bis zum Sommer wird eine endgültige Fassung des Plans erarbeitet, die dann auch wichtigster Bestandteil der Kulturhauptstadtbewerbung ist. Bereits im vergangenen Jahr beschlossen ist allerdings der städtische Kulturhaushalt bis 2026, der eine jährliche Steigerung von 1,5 Prozent vorsieht. Wie sich damit viele neue Projekte finanzieren lassen, erscheint derzeit unklar.

