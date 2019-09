Hannover

Was für ein Auftritt! Zum Schlusspallplaus tritt Stephan Kimmig, der Regisseur von „Platonowa“ nach Tschechows Drama „Platonow“, auf die Bühne des Schauspielhauses. Und zwar mit Wumms: Er trampelt, er stampft, er hüpft. Warum tut er das? Vielleicht will er zeigen, dass die Bühne, die Katja Haß, seine Ehefrau, entworfen hat, so stabil ist, dass sie auch ärgsten Belastungen standhält. Vielleicht will er demonstrieren, dass er in Hannover eine Art Hausregisseur wird. Vielleicht will er auch nur an den Introsong erinnern: „Alles Gute“ von Faber. Darin kommt der unnachahmlich schlecht gereimte Refrain vor: „Wenn du dann am Boden bist / Weißt du wo du hingehörst“. Das ist eine Art Leitmotiv des Stückes.

Um das persönliche Grounding, um scheiternde Abhebeversuche, um das Festkleben an der Scholle geht es ja immer in den Dramen von Anton Tschechow. Auch hier, in diesem Frühwerk, das ungekürzt gespielt länger als sieben Stunden dauern würde. Der Titelheld von „Platonow“ ist ein Lehrer, der mal nach Höherem gestrebt hat, jetzt in der Provinz versauert und von verschiedenen Frauen unglücklich geliebt wird.

Bei Kimmig ist der Lehrer eine Lehrerin. Im Zentrum des Stückes steht Platonowa, Leherin, früher eine Idealistin, jetzt eine, äh, Männerhelden, eine Art Donna Joan. Ihre Ehefrau wurde allerdings nicht entsprechend rückgegendert, so dass wir es hier mit einer gleichgeschlechtlichen Liebe zu tun haben. Weil die Gutsbesitzerin, bei der die große Party steigt, in Kimmigs Fassung von einer Frau zu einem Mann geworden ist, geht das Begehren sowohl in homo- als auch in heterosexuelle Richtung. Warum auch nicht? Hauptsache es erscheint und echt und nachvollziehbar. Und das tut es hier. Meistens.

Wer ist jetzt wer?

Das Problem ist allerdings, dass die Zuschauer, die das Stück zwar kennen, es aber nicht gerade auswendig gelernt haben, anfangs arg ins Schleudern kommen: Wer ist jetzt wer und will was warum von wem? Für die Zuschauer im Rang ist die Sache noch etwas komplizierter: Denn dort versteht man nur Bahnhof. Katja Haß hat als Spielort einen relativ öden Busbahnhof entworfen. Dessen Dach ragt weit in den Zuschauerraum – so weit, dass im Rang nur die Zuschauer in der ersten Reihe dem Spiel einigermaßen folgen können. Dahinter soll, so erzählt es ein Besucher, nur Dach zu sehen sein. Ein handwerklicher Fehler.

Wer dagegen einen Platz in den ersten vier Reihen im Parkett hat, wird erheblich ins Spiel einbezogen. Es ist, als ob das Theater fortwährend „Wir sind da, wir sind nah“ rufen würde. Immer wieder hüpfen die Darsteller und die Darstellerinnen ins Parkett oder spielen auf der Bühnenzunge, die in der Mitte über die ersten drei Reihen in den Zuschauerraum hineinragt. Es ist wie ein Schrei nach Nähe.

Oft will sie sich auch tatsächlich einstellen. Anders als in „Zeit aus den Fugen“, der Eröffnungspremiere der Intendanz von Sonja Anders, können sich die Schauspieler hier tatsächlich profilieren. Und einigen gelingt es durchaus, viele Zuschauer zu packen - Lukas Holzhausen etwa, der den Unternehmer spielt, der bei Tschechow noch eine Gutsbesitzerin war. Er ist so ein Typ, mit dem man auf Partys ins Gespräch kommen kann oder nach dem Elternabend: cool, freundlich und ein bisschen zu alt, um ein Hipster zu sein. Und natürlich Viktoria Miknevich in der Titelrolle der Platonowa: ein bisschen spröde, sehr schön und voller Kraft. Wie das wohl wäre, sie in einer sehr, sehr bösen Rolle zu sehen? Auch Katherina Sattler als Tochter der reichen Unternehmerin ( Irene Kugler) ist voller Energie und vielleicht ein bisschen gefährlich.

Das Wesen des Menschen

Der Star des Abends aber ist Anja Herden, die hier die Ärztin spielt, (die bei Tschechow noch ein Arzt war): wunderbar angeschiggert liest sie Sätze über das Wesen des Menschen von Alfred Döblin (auch Passagen von Shakespeare, Kafka und Pessoah sind dazugekommen). Sie zeigt einen satten Menschen, den doch der Hunger treibt – und stößt damit geradewegs ins Herz von Tschechows Dramen.

Weil im Zentrum des Stücks eine Party steht, tanzen die Darsteller öfter mal. Sie verausgaben sich dabei. Aber es ist immer auch die Darstellung der Verausgabung zu spüren. Was ein bisschen schade ist.

Von Ronald Meyer-Arlt