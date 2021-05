Hannover

Benedikt Poensgen, der Leiter des Kulturbüros der Landeshauptstadt Hannover, bekommt einen neuen Job: Er wird im Herbst Geschäftsführer der Musikkultur Rheinsberg in Brandenburg. Künstlerischer Direktor der Organisation ist Georg Quander, der ehemalige Intendant der Staatsoper Unter den Linden.

Unter dem Dach der Musikkultur sind eine Bundesakademie für junges Musiktheater, die Kammeroper Schloss Rheinsberg, ein Festival für junge Opernsänger sowie die Landesmusikakademie Brandenburg vereint. Zentrum der Musikkultur ist das Schloss am Grienericksee. Das Wasserschloss ist der einstige „Musenhof“ von Heinrich von Preußen und unter anderem durch die Erzählung „Rheinsberg“ von Kurt Tucholsky berühmt.

Wichtiger Ansprechpartner

Poensgen ist seit 2010 Leiter des Kulturbüros in Hannover, einer Abteilung des Kulturdezernats. Davor war er ab 1998 zunächst Geschäftsführer, dann geschäftsführender Intendant der Göttinger Händel-Festspiele. In Hannover war er einer der Architekten des Kulturentwicklungsplans (KEP) der Stadt, der im Zuge der Bewerbung zur Kulturhauptstadt erstellt wurde und unabhängig davon die Zukunft der städtischen Kulturszene bis 2030 entwirft. Der KEP ist jetzt eine wesentliche Grundlage des Zukunftsplans, mit dem in den kommenden 18 Monaten unter anderem das „Kulturdreieck“ in der Innenstadt vorangetrieben werden soll.

Weiterentwickelt werden soll im Zukunftsplan auch das Profil der Unesco City of Music Hannover – Poensgen war 2014 intensiv daran beteiligt, dass dieser Titel nach Hannover geht. Der 53-Jährige war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Ansprechpartner der freien Kulturszene der Stadt und hat im Hintergrund viele Probleme gelöst. Unter anderem hat er geholfen, die Chortage Hannover durch gute Vernetzung aller Akteure fest zu etablieren.

Melanie Botzki und Benedikt Poensgen bei einer Präsentation zur Kulturhauptstadtbewerbung. Quelle: Michael Wallmüller

In der Außenwirkung wurde er zuletzt allerdings überstrahlt von den Akteuren der Bewerbung zur Kulturhauptstadt, insbesondere von Melanie Botzki und Inga Samii, den beiden Leiterinnen des Bewerbungsteams. Wer Poensgens Stelle nun übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls vakant ist die übergeordnete Leitungsstelle für den Fachbereich Kultur.

„Es ist bitter für Hannover, dass Herr Poensgen geht“, sagt Belgin Zaman, die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion. Es sei aber verständlich, dass er nach anderen Wegen suche, wenn er in der Stadt keine Entwicklungsperspektive für sich mehr sehe. „Die Verwaltung muss den Kulturbereich nun so umbauen, dass wir nicht noch mehr gute Leute verlieren. Wir brauchen insbesondere in der Fachbereichsleitung exzellente Fachqualifikation“, so Zaman.

Von Stefan Arndt