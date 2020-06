Hannover

Es ist heiß auf dem Schützenplatz. Von den vollen Bierbänken vor der „Nordkurve“ dringt der Jubel der Fans, die Hannover 96 am Mittwochabend bei ihrem Siegeszug feiern. Ein fast ganz normaler Sommertag – säße das Publikum des Poetry-Slams „Macht Worte“ nicht wegen der Corona-Maßnahmen in seinen Autos.

Der Preis beim Poetry Slam : Eine Flasche Felgenreiniger

Doch man will sich keineswegs beklagen; zu einem Dichterstreit passt der gemütliche Fahrersitz deutlich besser als zu einem Auto-Popkonzert. Man lehnt sich zurück und genießt, wie die Moderatoren Henning Chadde und Jan Sedelies routiniert frotzelig durch den Abend führen. Sechs Slammer (darunter ein Zweierteam) treten am Abend an im Rennen um den großen Preis: 750ml Felgenreiniger in der Sprühflasche.

Anzeige

Erik Leichter wettert mit viel Selbstironie gegen Fake News, Influencer und die Einsamkeit. Hannovers einziges Slammer-Team DaMdaM bieten Biografisches und Gesellschaftskritisches dar. Mal sprechen sie unisono, mal in rasanten Wechseln, überzeugen mit einer ausgetüftelten Sprech-Choreographie.

Weitere HAZ+ Artikel

Vollen Körpereinsatz zeigt Sven Kamin: Er rappt aus Sicht eines Scheibenwischers, klettert gleichzeitig die zwei Leitern von der hohen Bühne bis zum Pflaster des Schützenplatzes. Die einsetzende Atemnot hält ihn nicht auf, er putzt sogar noch eine Autoscheibe. Aber nicht irgendeine: Der Fahrer des Kleinwagens mit Schaumburger Kennzeichen hatte sich kurz vorher noch beklagt, keinen Platz in der Jury ergattert zu haben.

An diesem Abend gibt es Doppelsieger

In die Endrunde votierten die willkürlich ausgewählten Wettkampfrichter allerdings Tanja Schwarz und Tobias Kunze. Oft haben es ernste, nachdenkliche, traurige Beiträge schwer bei Poetry-Slams. Doch Schwarz’ poetisch angehauchte Texte über Alzheimer, Bindungsangst und Verlust berühren an dem Abend einen Nerv. Ihre Geschichten strahlen eine bescheidene Authentizität aus, zum Beispiel wenn sie den Krankheits- und Leidensweg ihrer Großmutter beschreibt. Sie bleibt ganz bei ihren Gefühlen, benutzt ruhige, einfühlsame Sprache. Sichtlich gerührt schließt sich mit einem Appell: „Schreibt Liebesbriefe!“

Weder Musik noch Kino: Auf der Autokultur-Bühne traten Mittwochabend die Poetry Slammer auf. Quelle: Ilona Hottmann

Ihr Mitfinalist Tobias Kunze dagegen liebt die großen Effekte. Er begleitet sich anfangs selbst mit einem Beat aus Stampfen und Klopfen. Sein Tempo ist hoch. Scheinbar ohne Luft zu holen, reiht er Bilder, Assoziationen, Ideen aneinander. Als einziger spricht er ausführlich über Corona, malt Feierlichkeiten zum Ende der Maßnahmen aus: Er wird sich in einem „gastronomischen Killstreak selbst mästen“ und in Kirchen feiern, „dass das Weihwasser dampft wie Trockeneis“.

Corona ist eben nicht zuletzt Zeit für Träume. Auch Moderator Chadde wollte eigentlich immer schon das Konzept des Gewinnens aus „Macht Worte“ streichen. Nach tosendem Auto-Applaus für beide Finalisten erklärt er sie schlichtweg zu Doppelsiegern.

Von Phillip Kampert