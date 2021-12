Hannover

Wie gedenkt man in Gedichten der Opfer des Nationalsozialismus? Fünf Poetry Slammer haben bei einer Lesung im Ballhof Eins ganz unterschiedliche Antworten gefunden. Anlässlich des 80. Jahrestags der Deportation von 1001 jüdischen Kindern, Frauen und Männern aus Hannover in ein Ghetto nach Riga hatten der Slamverbund Machtworte und das Zeitzentrum Zivilcourage zu einem poetischen Gedenkabend eingeladen. Der Abend bildete den Abschluss der Gedenkfeierlichkeiten am 15. Dezember.

Ansprache an die Opfer

Je eine Biografie eines Opfers stellte jeder Künstler exemplarisch vor. Henrik Szanto, Annika Blanke, Tabea Farnbacher, Ninia LaGrande und Kersten Flenter fanden dafür unterschiedliche sprachliche Ansätze: Sie redeten die Opfer direkt per „du“ an, stellten sich vor, wie die Deutschlehrerin von ihrem deportierten Schüler erzählen würde oder beschrieben aus der Sicht einer Kaserne die Lebensverhältnisse der Juden in Hannover während des Nationalsozialismus.

Moderator Henning Chadde (links) führte mit Jörg Smotlacha (ganz rechts) durch den Abend. Einen Wettbewerb gab es zwischen Kersten Flenter, Annika Blanke, Ninia LaGrande, Henrik Szanto und Tabea Farnbacher nicht. Quelle: Matthias Stehr

„Mein Körper ist aus Backstein. 125 Köpfe auf elf Räumen. Ich drohe zu bersten“, rezitierte Henrik Szanto über das Haus in der Lützowstraße in Hannover. Dort wohnten die Menschen zusammengepfercht, bevor sie vom Bahnhof Linden-Fischerhof nach Riga deportiert wurden.

Poetry Slammer zitieren aus Briefen

Statt einstudierten Gesten, vielen Reimen und großer Lautstärke, wie sonst bei Poetry Slams typisch, nahmen sich alle in ihren Vorträgen deutlich zurück. Dadurch verringerte sich jedoch nicht die Wirkung ihrer Worte. Akribisch hatten sie sich mit den ihnen im Vorfeld zugeteilten Menschen beschäftigt und brachten so den 40 Zuhörerinnen und Zuhörern die Schicksale der Deportierten näher. Sie erzählten von ihrem Aufwachsen und Leben in Hannover, zitierten aus Briefen und beschrieben Fotografien.

„Als einzelne Menschen und Bewohner unserer Stadt“ und nicht als Zahlen solle man die Deportierten wahrnehmen, hatte Oberbürgermeister Belit Onay in einem kurzen Grußwort zu Beginn der Veranstaltung gemahnt. Das ist den Künstlern an diesem Abend auf berührende Weise gelungen.

Von Inga Schönfeldt