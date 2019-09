Sehr geehrte Frau Staatsministerin,

liebe Frau Grütters,

schön, dass Sie Ihre Theaterreise, die Sie, wie zu hören war, bereits zum dritten Mal unternehmen, nun nach Hannover geführt hat. Schade, dass Ihr Bus auf der Autobahn in einen Stau geraten ist und Sie mit vier Stunden Verspätung am Schauspiel Hannover ankamen. Dass Sie und Ihre vielen Begleiter – die Leute vom Berliner Theatertreffen, die Journalisten – deshalb die Aufführung von „Zeit aus den Fugen“ verpasst haben, ist eigentlich gar kein Problem. Was vom Theater bleibt, steht schließlich in der Theaterkritik. Lesen Sie, dann wissen Sie Bescheid.

Apropos Kritik: Als Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien müssten Sie sich doch eigentlich besonders für Theaterkritik interessieren, schließlich liegt ja kaum etwas so passgenau an der Grenze zwischen Kultur und Medien. Dass Sie aber keine Reise zu den Theaterkritikern des Landes planen, kann ich auch gut verstehen. Denn was würde Sie dort auch erwarten? Verdruss, Eitelkeit, Missmut und Einzelkämpfertum. Andererseits: Dass mal jemand kommt, uns zuhört und uns Mut zuspricht, wie Sie es jetzt bei den Theaterleuten in Niedersachsen getan haben, und wie Sie es bei denen in Bremen und Schleswig-Holstein noch tun werden, würde uns auch ganz gut tun.

Liebe Frau Grütters, ich muss Sie um Entschuldigung dafür bitten, dass ich mich gestern nicht mit all den anderen in den Stuhlkreis gesetzt habe, den Hannovers Schauspielintendantin Sonja Anders oben in der Cumberlandschen Galerie hatte aufbauen lassen. Aber wissen Sie: Stuhlkreise sind nichts für unsereins. Kritiker müssen außen sitzt, auch wenn es dort einsam ist. Nein: Weil es dort einsam ist.

Ich bin Ihnen übrigens noch eine Antwort schuldig: Yvonne Büdenhölzer, die Leiterin des Berliner Theatertreffens, die Ihre Reise organisiert hatte, hatte – in ihrem Namen – in die Runde gefragt, wie die anwesenden Theaterkritiker ( Michael Laages, Stefan Gohlisch und ich) die Theatersituation in Niedersachsen so einschätzen würden. Mich hat diese Frage so überrascht, dass ich nicht gleich darauf geantwortet habe. Und dann haben wir ja schon über etwas ganz anderes, nämlich den ökologischen Fußabdruck und die Möglichkeiten eines klimaneutralen Theaterbetriebs gesprochen.

Zurück also zum Theater in Niedersachsen: Sollte es so etwas – jenseits von Plattdeutschen Bühnen – denn wirklich geben? Spricht man zwischen Göttingen und Wilhelmshaven auf den Bühnen anders als in Stuttgart, München oder Berlin? Langsamer vielleicht oder lauter (wegen des dauernden Sturms da draußen)? Treten die Schauspieler hier mit Holzschuhen und in Fischerhemden auf? Spielt man hier Stücke, die vom Deichbau, Seefahrt und Sturmgebraus handeln?

Eigentlich nicht. Hier macht man Theater wie anderswo auch. Manchmal ist es gut, manchmal nicht so. Manchmal schläfert es ein, manchmal fordert es heraus. Und ab und zu packt es einen so, dass man plötzlich wieder genau weiß, wozu das ganze Theater (und das ganze Geld, das dafür ausgegeben wird) eigentlich gut ist.

So, das war’s, was ich Ihnen noch sagen wollte.

Ich wünsche Ihnen noch ein paar angenehme Theatertage im Norden.

Mit freundlichen Grüßen

Von Ronald Meyer-Arlt