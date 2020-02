Hannover

Das Meer wogt in Wellenreihen aus Sperrholz, und harmlos wie die Naturgewalten erscheinen zunächst auch die Gefühle. Was soll hier schon passieren? Im Zauberreich von Alcina, der Titelheldin dieser Händel-Oper, gedeihen ja bunte Fabelwesen auf kargem Fels, denen man einfach das Herz aus dem Leib nehmen kann, falls man das seine gerade verloren hat an einen der Fremden, die das Schicksal hier angespült. Etwas Ernstes ist die Liebe hier jedenfalls nicht, sie befällt die Figuren unvermittelt wie ein Schnupfen und kann ebenso schnell auch wieder verschwinden.

Echte Kerle, falsche Bärte

So wiegt die Regisseurin Lydia Steier die Zuschauer lange in Sicherheit. Ihre „Alcina“-Inszenierung, die sie ursprünglich am Theater Basel erarbeitet und nun an der Staatsoper Hannover neu eingerichtet hat, scheint ganz auf Ironie und fantasievolle Ausstattung zu setzten. Auf echte Kerle mit falschen Bärten, auf wasserstoffblonde Nixen und bunt bemalte Wilde mit Federschmuck. Und wenn es mal eine bewegende Arie gibt, wird dazu eben gesteppt.

Mit solcherlei Unterhaltung wurden schon viele Händel-Produktionen auf Abstand gehalten und über die Runden gebracht: Gerade als man sich damit abgefunden hat, dass es hier nicht anders ist, kippt an der Staatsoper die Stimmung.

Eine neue Diva

„Ah! mio cor, schernito sei“: Bislang hat Alcina abgelegte Liebhaber sorglos in Bäume oder Tiere verwandelt. Jetzt beklagt sie, dass sie selbst verlassen wird, und bei Hailey Clark tönt dieser Schmerz plötzlich so echt, dass alle Ironie schlagartig verdampft. Die US-amerikanische Sopranistin singt die Musik, die zur schönsten und dunkelsten gehört, die Händel komponiert hat, so klar und direkt, so innig tief empfunden und schonungslos nach außen transportiert, dass es kaum möglich ist, nicht davon berührt zu werden. Dabei überwindet sie auch die räumliche Distanz: Plötzlich scheint die Staatsoper nicht mehr viel zu groß für die manchmal sehr kleinteilige Produktion. Clark flutet den Saal mit Stimme und Präsenz: Sie ist eine Diva, wie sie Hannover länger nicht mehr gehabt hat.

Die Sopranistin wird zum Kraftzentrum eines starken Opernabends, an dem auch sonst exzellent gesungen wird: Vince Yi glänzt als Ruggiero mit lichthellem Countertenor und lässiger Beweglichkeit, Avery Amereau ist eine samtweiche und doch knallharte Bradamante. Auffällig frei und schön tönt der Sopran von Veronika Schäfer, die noch an der Musikhochschule studiert und nun als Oberto an der Staatsoper debütiert, und auch ihre erfahrenden Kollegen Rupert Charlesworth, Mercedes Arcuri und Richard Walshe machen ihre Sache sehr gut. Das mit einigen Spezialisten an Blockflöten und Lauten verstärkte Staatsorchester bewährt sich unter Leitung von Rubén Dubrovsky ebenfalls als souveränes Barockensemble.

Eine Arie als Wendepunkt

Clarks große Arie aber markiert nicht nur den musikalischen Höhe-, sondern auch den szenischen Wendepunkt des Abends. Die prallbunte Zauberwelt ist danach schlagartig verschwunden. So zeigt Regisseurin Steier, die zur Spielzeiteröffnung schon „La Juive“ auf die Bühne gebracht hatte, dass Alcinas Magie bereits gebrochen ist, bevor ihre Geister den Befehl verweigern und ihre Truppen überwunden sind. Nicht äußere Einflüsse haben die Zauberin selbst verwandelt, sondern ihre eigenen Gefühle. Die Geschichte aber ist damit nicht zu Ende – sie nimmt im Gegenteil erst recht Fahrt auf.

Kultivierter Untergang

Die blühende Zauberinsel ist nun eine Bürolandschaft in kaltem Neonlicht. Es ist die Welt von Bradamante, an die Alcina ihren Geliebten verloren hat. Sie war schon vorher seine Verlobte, nun stellt sie Recht und Ordnung wieder her und beschränkt sich dabei nicht auf den zurückgekehrten Mann. Bradamante steckt auch die wilden Bewohner der Insel in graue Angestelltenanzüge. Die Bühne von Flurin Borg Madsen und die Kostüme von Gianluca Falaschi illustrieren so sehr plastisch, was passiert: Hier geht keine Welt unter – sie wird nur kultiviert.

Das ganze pralle Ausstattungstheater erweist sich mit dem überraschenden Perspektivwechsel als Seelenlandschaft, und die Zauberinsel als Alternative zum grauen Alltag. Man muss sich nicht von ihm überwältigen lassen: Alcina etwa zieht das Businesskostüm nur probeweise an, bevor sie es zu Boden schleudert. Erhobenen Hauptes verlässt sie die Szene und weckt damit in ihrem einstigen Geliebten neue Sehnsucht nach einer besseren Welt. So gibt es nach gut dreieinhalb Stunden kein Happy End auf der Bühne, aber begeisterten Jubel im Zuschauerraum.

