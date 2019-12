Hannover

Diese lindgrüne Gardine! Die ganze Zeit hängt sie unbeweglich vor der geöffneten Terrassentür, und man weiß genau: Wenn sie im Wind sich wölben wird, wird ein Kind gestorben sein, geopfert, um die Schiffe der Griechen nach Troja segeln zu lassen.

Am Ende bewegt sie sich im Luftzug. Zuvor haben in dem Raum, der wie ein Motelzimmer oder wie das Wohnzimmer eines Psychopathen wirkt, Menschen, die wie verspätete Cowboys aussehen (Westernhemden, Stiefel, aber alles in den Grüntönen, die man in den Siebzigern in Badezimmern schätzte) darüber verhandelt, ob es eine Möglichkeit gebe, den Zwängen des Götterwillens zu entkommen, der von einem Vater den Mord an der eigenen Tochter fordert. Ergebnis: keine Chance.

Das Schweigen hat eine eigene Intensität

Regisseurin Anne Lenk hat „Iphigenie in Aulis“ von Euripides (in der Übersetzung von Friedrich Schiller) in einen kleinen, unheimlichen Spielkasten gepackt, der zu Beginn ganz nah an die Rampe gerollt wird. Es ist, als wollte die schräge Bühne des Kastens die Horrorstory vom notwendigen Kindsopfer (das am Ende sogar das Kind selbst als notwendig erachtet) direkt in den Zuschauerraum kippen. Und es funktioniert. Diese böse Familiengeschichte kommt einem ganz nah. Das Schweigen im Publikum hat hier eine ganz eigene Intensität. Man merkt: Die Leute sind gepackt.

Diese Wirkung erschafft die Regisseurin durch Konzentration, durch coolen Stilwillen (die „ Denver Clan“-Optik mit der schrägen Farbgebung wie von einem defekten Fernsehgerät wird konsequent durchgehalten) und durch den Einsatz hervorragender Schauspieler. Philippe Goos ist Agamemnon, der am Ende bereit ist, seine Tochter zu töten, um damit günstigen Wind für die Kriegsfahrt zu erhalten. Ein Bürokrat der Vernichtung, ein Kleinkrimineller aus der Vorstadt und einer, der so sehr an die große Sache glaubt, dass er das Größte, das er hat, dafür zu opfern bereit ist. Am Ende, als Iphigenie geopfert wird, schreit er seinen Schmerz in Klytämnestras Schoß. Großartig ist auch Seyneb Saleh als Iphigenie: ein Mädchen, das sich fürchtet, das das alles nicht fassen kann und das dann aus freien Stücken das Schicksal akzeptiert.

Ein Doppelspiel

Lenk hat für das Spiel im unheimlichen Kasten (Bühne: Judith Oswald, Kostüme: Sibylle Wallum) ein paar wundervolle Regieeinfälle: Sie spielt mit dem Thema Gutenachtgeschichte, mit Cowboygeschichten, mit Horrorfilmen. Und alles passt wunderbar zusammen.

Diese „Iphigenie“ ist allerdings ein Doppelspiel: Nach der Pause geht die Geschichte weiter: „Iphigenie auf Tauris“ von Goethe schließt sich an, ein Stück über Sehnsucht, Freiheit und über die Chance, Probleme im Gespräch zu lösen. Diese Koppelung der beiden „Iphigenie“-Geschichten ist nicht neu. Vor zwölf Jahren hatte etwa Nicolas Stemann solch eine Doppel-„Iphigenie“ am Hamburger Thalia Theater gezeigt.

In Hannover ist Sabine Orléans als Iphigenie, die Priesterin im Tempel der Artemis, zu sehen. Aus dem Mädchen ist eine selbstbewusste Frau geworden, eine, die König Thoas ( Torben Kessler) mit Worten zu bewegen versucht. In diesem zweiten Teil kommt wieder ein großer Kasten zum Einsatz: Thoas schenkt Iphigenie eine Art ausklappbaren Altar. Auch der wird an die Rampe gerollt, auch in ihm kann man spielen, auch er ist ein fremder, unheimlicher Ort. Aber die Intensität der Familienaufstellung des Beginns erreicht die Inszenierung hier nicht mehr. Am Ende, nach drei Stunden, gab’s begeisterten Applaus mit einigen – sehr berechtigten – Bravorufen.

